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Erdoğan'dan Özel ve Bahçeli'ye yılbaşı telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak yeni yıllarını kutladı. Erdoğan, görüşmelerde siyasi parti liderlerinin yeni yılını tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'le telefonda görüştü.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonÖzgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonGündem

Erdoğan, görüşmelerde siyasi parti liderlerinin yeni yılını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Devlet Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.