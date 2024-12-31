Erdoğan'dan Özel ve Bahçeli'ye yılbaşı telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak yeni yıllarını kutladı. Erdoğan, görüşmelerde siyasi parti liderlerinin yeni yılını tebrik etti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'le telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmelerde siyasi parti liderlerinin yeni yılını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Devlet Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.