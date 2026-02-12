Erdoğan’dan Özel’e 'deprem konutu' cevabı: Ne faiz var ne mağduriyet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, deprem konutlarına ilişkin "faiz uygulanacağı" iddialarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, ana muhalefetin depremzedeleri kışkırtmaya çalıştığını savunarak, “Ne faiz söz konusu ne de vatandaşımızı mağdur ediyoruz” dedi.

"Maliyetin yüzde 65'i devlet tarafından üstlenildi"

Erdoğan, afet konutlarının ödeme planına ilişkin detayları da paylaştı. İnşa edilen tüm konutların altyapı bedellerinin devlet tarafından karşılandığını belirten Erdoğan, kalan bedel üzerinden vatandaşlara yüzde 50 indirim uygulandığını söyledi. Altyapı dahil edildiğinde toplam maliyetin yaklaşık yüzde 65’inin devlet tarafından üstlenildiğini ifade etti.

"Konutlardan 2 yıl ödeme alınmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarında iki yıl boyunca hiçbir ödeme alınmayacağını, ödemelerin ise 18 yıl boyunca sabit taksitlerle yapılacağını açıkladı. Buna göre 3+1 konutlarda aylık taksit tutarı 8 bin 750 lira olacak ve bu rakam 18 yıl boyunca değişmeyecek. Köy evlerinde ise aylık taksitlerin 8 bin 100 lira olarak belirlendiğini kaydetti.

Peşin ödeme seçeneğine de değinen Erdoğan, 3+1 konutların 484 bin liradan, köy evlerinin ise 448 bin liradan satın alınabileceğini ifade etti.

İddiaların ardından muhalefete yüklendi

Erdoğan konuşmasında, ana muhalefetin “faizle konut satılıyor” iddiasını “açıkça yalan” olarak nitelendirerek, “Deprem bölgesine bir çivi çakmadıkları halde abuk sabuk iddialarla depremzedelerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalıştılar” dedi. Deprem konutları üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin, “Yalancının mumu yatsıya kadar yandı” ifadelerini kullandı.