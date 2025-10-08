Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Ne varlığınızla bahtiyar ne yokluğunuzla kahroluruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kongre merkezinde gerçekleştirilen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, Mısır'daki müzakere görüşmelerine işaret ederek güzel haberler beklediklerini söyledi. Erdoğan konuşmasında Meclis açılışına hatılmayan, CHP ve Genel Başkan Özgür Özel'e de yüklenerek, "CHP'nin ne varlığıyla bahtiyar oluruz ne de yokluğuyla kahroluruz. Milli iradeye ve Gazi Meclise yönelik bir saygısızlık durumunda buna da kayıtsız kalmayız" dedi.

7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Öte yandan Erdoğan konuşmasının sonunda CHP'li Ardahan Göle Gökhan Budak, DP'li Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara, DEVA Partili Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir, DEVA Partili Sarıpınar Beldesi Uşak Ataş, YRP'li Bingöl Merkez Ilıcalar Belediyesi Eşref Varol, YRP'li Giresun Ören Belediyesi Soner Erkan ve YRP'li Bingöl Merkez Sancak Belediyesi Hayrettin Küçük'ün AK Parti'ye geçtiğini duyurdu.

Gazze'de barış ihtimali

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Barış iradesi çok net bir şekilde ortaya konmuştur. Ancak şurası bir gerçektir ki, barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışın tüm yükünü Hamas’a ve Filistinlilere yüklemek; ne adildir, ne doğrudur, ne de gerçekçi bir yaklaşımdır. Şu anda barışa giden yolun önündeki en büyük engel, İsrail’in saldırılarıdır. İsrail, Trump'ın çağrılarına rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kamu Maliyesi Reform Paketi

Ana muhalefetin son skandallarıyla iyice yıpranan belediyelere yönelik inancın yeniden tesis edilmesi şarttır. Aynı şekilde Türkiye ekonomisini geleceğe hazırlayacak Kamu Maliyesi Reform Paketi’ni de yakında Meclisimizin takdirine sunacağız.

Temennimiz; kamuda şeffaflığı, hesap verebilirliği ve verimliliği daha da artıracak bu reform hamlesine herkesin hüsnüniyetle destek vermesidir.

Yeni anayasa mesajı

Yeni bir anayasa millî bir mesele olarak on yıllardır önümüzde durmaktadır. Çağımızın gereklerine uygun, milletimizin talep ve beklentilerini karşılayan, 86 milyonun her bir ferdinin sahiplendiği yeni bir toplumsal sözleşmeye olan ihtiyaç, her geçen gün kendini daha fazla hissettirmektedir.

Şartlar ne olursa olsun sivil anayasa hedefimizden kopmayacağız. Yeni ve sivil bir anayasa ihtiyacı tam olarak karşılanamadı. Anayasal metinlerine özüne sirayet eden vesayetçi ruh, pek çok yerde varlığını yaşatacak kaleler inşa etmiştir. 1982 anayasası miadını çok doldurmuştur. Siyasat kurumu olarak bu sorunu ne kadar erken çözebilirsek o kadar büyük hizmet etmiş oluruz.

Meclis'teki özel oturum

Yeni yasama yılında ortaya çıkan tablo umutlarımızın daha da artmasına vesile olmuştur. Siyasi partilerimizin saygı değer genel başkanlarının bir araya gelmesi sohbet etmesi çok kıymetlidir. Dostane bir çay sohbetinin eleştirilecek hiçbir yanı yoktur.

Demokrasi daire geniştir. Bunu daraltmak kimsenin haddi değildir. ANa muhalefet partisinin daha ilk günden firar etmesi kendi bilecekleri bir iştir. Biz CHP'nin ne varlığıyla ne bahtiyar oluruz, yokluğuyla kahroluruz.

CHP ve marjinal yoldaşları ilk gün Meclis özel oturumunda kaçarak millete hürmetsizlik etmiştir. Sosyal medyadaki tetikçilerini siyasetin üzerine salmıştır. Siyasi parti genel başkanları en rezil hakaretlere maruz bırakılmıştır. Linç korosounun karargahı da CHP Genel Merkezi'dir. Yıllarca edepsizce bize saldırdılar. Şimdi aynı koro fotoğraf karesindekileri hedef alıyor.

Ne şahsen ne parti olan bize olan güveni boşa çıkartmamakta kararlıyız. Bizim yönümüz de yüzümüz de geleceğe dönüktür.

Terörsüz Türkiye süreci

Terörsüz Türkiye sürecini devam ettiriyoruz. Meclis'te kurulan komisyonumuz önemli işlere imza atıyor. Sabotajlara karşı çok dikkatli ve tedbirliyiz. Kendi insanımızla birlikte Kürt kardeşlerimizi de Türkiye'nin güven veren dostluğuna kopmaz bağlarla bağlamak mecburiyetindeyiz.

Acıyı, öfkeyi, nefreti referans alarak sağlıklı bir gelecek inşa edilemez.