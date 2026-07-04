Erdoğan'dan Pakistan ile ekonomik işbirliği mesajı: 5 milyar dolarlık ticaret hedefimizi teyit ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Pakistan Başbakanı Şerif ve heyetini İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşanan kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

"Yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'la her alanda dayanışmalarının sürdüğünü belirterek, "Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor. Benzer şekilde tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor." diye konuştu.

Pakistan Başbakanı Şerif'in bugün katıldığı iş forumunun da yatırım ve ticaret noktasında münasebetlerine katkı yapacağına inandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler de yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayisi alanındaki işbirliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor. Aşama aşama hayata geçirdiğimiz bu projelerin Pakistan'ın gücüne güç katacağına inanıyorum. Pakistan'la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Sayın Başbakanla bugün kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik."