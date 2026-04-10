Erdoğan’dan Polis Haftası mesajı: Polisimiz devletimizin göz bebeğidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde önemli mesajlar veren Erdoğan, polis teşkilatının fedakârlıklarına vurgu yaptı.

Polis teşkilatına teşekkür

Erdoğan, milletin huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet mensuplarına teşekkür ederek, “Milletimizin huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan tüm polislerimize, sizleri vesile kılarak bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin diyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin güvenli liman olmasında büyük payları var”

Bölgesel kriz ve çatışmaların arttığı bir dönemde Türkiye’nin güvenli bir ülke olarak öne çıkmasında polislerin önemli rol oynadığını belirten Erdoğan, emniyet güçlerinin terörle mücadeleden kamu düzeninin sağlanmasına kadar birçok alanda görev yaptığını dile getirdi.

15 Temmuz vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine de değinerek, polislerin o gece gösterdiği direnişi hatırlattı. Erdoğan, milletin kahraman polisleri unutmayacağını ifade etti.

“Devlet olarak desteğimiz sürecek”

Emniyet teşkilatına verilen desteğin süreceğini vurgulayan Erdoğan, devletin tüm imkânlarıyla polislerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Şehit ve gazilere anma

Konuşmasının sonunda şehitleri rahmetle andığını belirten Erdoğan, gazilere ve ailelerine de teşekkür ederek, tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.