Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Bu iş bitmiştir

08 Nisan 2019

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterdiği sıcak ve samimi misafirperverliği için Putin'e teşekkür etti.

Hedef 100 milyar dolar

Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'nı tamamladıklarını belirten Erdoğan, "Gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerde iş birliğimizin çeşitli boyutlarını ele alma fırsatı oldu. İlişkilerimizi tüm alanlarda daha ileri seviyelere taşıma irademizi açıkça ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde bu hedef doğrultusunda atılabilecek adımları değerlendirdik. Yoğun temaslarımız ve samimi diyaloğumuz, ikili ilişkilerimize olumlu yönde etki ediyor. Ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 15'lik bir artışla 26 milyar dolara ulaştı. Bu bir başarı olsa da gerçek potansiyelimiz, bu rakamın çok daha üzerindedir. Belirlediğimiz hedef malumunuz olduğu gibi 100 milyar dolardır, bu hedefi yakalayacağız. Bugün bu hedefe ulaşmak için yapılması gerekenlerle bu minvalde, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması üzerinde gerek bakan arkadaşlarımız gerekse bizler durma fırsatı yakaladık." ifadelerini kullandı.

"2019 yılını 'Turizm ve Kültür Yılı' ilan ettik"

Putin ile Türk ve Rus iş dünyasıyla bir araya geldiklerini anımsatan Erdoğan, "Yatırım fırsatlarını ele aldık. Bu toplantımızın, iş çevrelerinin sorunlarının çözümlerine ve ticaret hacmimizin istediğimiz noktalara ulaşmasına vesile olacağına inanıyorum." dedi.

Rusya'da yaklaşık bin 300 Türk girişimcinin bulunduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temelini geçtiğimiz yıl Sayın Putin ile attığımız Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı hızlı şekilde devam ediyor. TürkAkım deniz bölümü tamamlandı, kara bölümü için de çalışmalar devam ediyor, bu yıl sonuna kadar onu da bitirmiş olacağız. Ülkelerimiz arasındaki beşeri ve kültürel ilişkilere de büyük önem atfediyoruz. Vatandaşlarımız arasındaki bağların güçlenmesi amacıyla 2019 yılını Rusya ile karşılıklı 'Turizm ve Kültür Yılı' ilan ettik. Etkinlikler, bu akşam Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Bolşoy Tiyatrosunda sahnelenecek Troya Operası ile başlayacak. Yıl boyunca icra edilecek kültür sanat programlarıyla devam edecek." ifadelerini kullandı.

'Vize serbestisinde hızla adım atılması gerekiyor'

Türkiye'ye 2018'de 6 milyon Rus turistin geldiğini belirten Erdoğan, "Kültür ve Turizm Yılı etkinlikleriyle bu rekorun 2019'da kırılacağına inanıyorum. Vize serbestisi sağlanması hususunda gereken adımların süratle atılması gerekiyor, bu görüşmeleri de yaptık, öyle zannediyorum ki kısa bir süre içerisinde bu adımlar da atılmış olur. Bunu da değerli dostum sayın Putin ile ayrıntılı bir şekilde ele aldık." dedi.

Görüşmelerinde, Suriye ve diğer bölgesel konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Suriye bağlamında, ABD'nin bölgeden çekilme kararını değerlendirdik. İdlib başta olmak üzere arazideki gelişmeleri gözden geçirdik ve siyasi süreçte gelinen noktayı görüştük. Suriye'de barış ve istikrarın tesisi yönünde önümüzdeki dönemde birlikte atabileceğimiz ilave adımları da istişare etti. Rusya ile müşterek anlayış temelinde milli güvenliğimize kasteden terör odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinde, yeni bir insani felaket yaşanmasının önüne geçmiştik. Bugünkü görüşmemizde, İdlib'deki istikrar ve sükunetin muhafazasına verdiğimiz önemin altını çizdik. Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin güvenliği ile Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturacak bir yapıya göz yummayacağımızı ifade ettik. Bölgenin huzur ve istikrarı açısından DEAŞ nasıl büyük bir tehdit idiyse YPG, PKK da aynı mahiyette bir tehdittir. DEAŞ'ın tasfiyesiyle beraber benzeri örgütlerin, bu tehdidin de bertaraf edilmesi şart. Rusya ile Suriye itilafına ancak siyasi çözümle son verilebileceği konusunda hemfikiriz. Siyasi süreci ivme kazandırması için Birleşmiş Milletler ile iş birliği halinde muteber ve dengeli bir anayasa komitesinin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi konusundaki kararlılığımızı bu vesileyle tekrarladık. Rusya ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde her geçen yıl daha da ileriye taşıyoruz. Yakaladığımız bu ivmenin sürdürülmesi için gerekli siyasi iradeye sahip olduğumuzu bugünkü konsey toplantımızla teyit etmiş olduk."

"Bir şeyin akdini yapmışsak, sözleşmesini yapmışsak bu iş bitmiştir"

Türkiye ve Rusya'nın "Egemenliği kayıtsız şartsız milletine ait iki ülke" olduğunu ve egemenlik hakları üzerinde birilerinin tasarrufta bulunmasına asla fırsat veremeyeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"O zaman millet olamayız, o zaman devlet olamayız. Bizim bağımsız bir devlet olmamızın, bir bağımsız millet olmamızın altında bu yatmaktadır dolayısıyla da attığımız adımlarda, aldığımız kararlarda bu incelik vardır. Üçüncü taraflar atacakları adımları herhalde bize sorarak atmıyorlar. Biz de dolayısıyla atacağımız adımları önce kendi içimizde değerlendirmelerini yaparız, istişarelerimizi yaparız ondan sonra da adımlarımızı atarız. Bu, enerjide böyledir, bu, savunma sanayinde böyledir, bu, ülkenin kendine ait savunma ihtiyaçlarını giderirken atacağı adımlarda da böyledir.

Biz şu ana kadar özellikle gerek Rusya Federasyonu'yla attığımız adımlarda bu hassasiyetlere, bu inceliklere bakarak bu adımlarımızı atıyoruz ve bundan sonra da bu şekilde atacağız. Biz S-400 konusunda yol haritamızı zaten belirlemişiz, çizmişiz, adımlarımızı atmışız, her şey bitmiş ve bizden kalkıp da bundan sonra 'gel buradan vazgeç' gibi temennilerde bulunanlar veyahut da böyle bize bazı tavsiyelerde bulunanlar demek ki bizi de tanımıyor olacaklar. Bu konuyla ilgili olarak bir şeyin akdini yapmışsak, sözleşmesini yapmışsak bu iş bitmiştir, ona göre biz yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu da bizim egemenlik hakkımızdır, bu bizim tasarrufumuzdur, bundan kimse bizden vazgeçmemizi isteyemez."

3 anlaşma imzalandı

Ortak basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in huzurunda anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi.

Buna göre, "Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ve RDIF Management Company Arasında Ön Protokol"e Türkiye Varlık Fonu Müdürü Zafer Sönmez ile Rusya Federasyonu Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev imza attı.

"Türk Patent ve Marka Kurumu ile Rusya Federasyonu Federal Fikri Mülkiyet Servisi (Rusya Federasyonu) arasında Hızlandırılmış Patent İncelemesine (PPH) İlişkin Mutabakat Zaptı" Türkpatent Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve Rospatent Başkanı Grigoriy Ivliev tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Rusya Federasyonu Federal Teknik Düzenlemeler ve Metroloji Ajansı (ROSSTANDART) Arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanlarındaki Mutabakat Zaptının 2019-2022 Dönemi Uygulama Planı"nı ise TSE Başkanı Adem Şahin ve Rosstandart Başkanı Alexey Abramov tarafından imza altına alındı.

Kaynak: AA