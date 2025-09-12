Erdoğan’dan Sakarya Zaferi mesajı: 'Türk milleti esareti asla kabul etmez'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 104. yıl dönümü vesilesiyle bir mesj yayımladı.

Sakarya Zaferi'nin Milli Mücadele'nin seyrini değiştirdiğini ifade eden Erdoğan, "Sakarya Zaferi, Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini, en zor şartlar altında dahi özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini göstermiştir." ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü tezahürlerinden"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da sergilenen kahramanlığın milletin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü tezahürlerinden biri olduğunu da belirtti:

Kahraman ordumuzun topyekun direnişi ve Türk milletinin bağımsızlık iradesinin dünyaya ilan edildiği Sakarya Zaferi, Milli Mücadele'nin seyrini değiştirmiştir. Sakarya'da sergilenen kahramanlık, yalnızca bir askeri başarı değil, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü tezahürlerinden biridir. Sakarya Zaferi, Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini, en zor şartlar altında dahi özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini göstermiştir.

"Bu anlamlı günün milletimize ilham olmasını diliyorum"

Bu destansı mücadelenin Milli Mücadele'nin önünü açtığını ve Cumhuriyetin temellerini güçlendirdiğini vurgulayan Erdoğan, şunları ifade ett:

"Bugün de bizlere düşen görev, bu büyük mirası koruyarak, aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde aşamayacağı hiçbir engel olmadığı bilincini gelecek nesillere aktarmaktır.

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Sakarya Zaferi'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bu anlamlı günün milletimize ilham ve güç kaynağı olmasını diliyorum."