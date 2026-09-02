Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na üyelik mesajı: "Batı'ya sırt çevirme anlamına gelmez"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için gerçekleştirdiği Bişkek ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un davetiyle, Türkiye'nin diyalog ortağı olduğu teşkilatın zirvesine şeref konuğu olarak katıldığını belirtti.

"35 trilyon dolarlık ekonomiyi temsil ediyor"

Erdoğan, 30 yıl önce "Şanghay Beşlisi" adıyla temeli atılan Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın zaman içinde yaklaşık 30 ülke ve uluslararası kuruluşu bünyesinde toplayan en büyük bölgesel teşkilat haline geldiğini söyledi.

Teşkilatın toplam 35 trilyon dolarlık ekonomik yapıyı ve 4 milyarın üzerinde nüfusu temsil ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin yalnızca teşkilat üyesi ülkelerle yıllık ticaret hacminin 150 milyar dolara yaklaştığını ifade etti.

Türkiye'nin gelişen ekonomisi ve Doğu ile Batı arasındaki stratejik konumu nedeniyle bu ekonomik ve beşerî coğrafyayla ilişkilerini artırmaya çalıştığını söyleyen Erdoğan, 2019'da ilan edilen "Yeniden Asya" girişiminin de bu yaklaşımın yansıması olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na tam üyelik ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, Bişkek Zirvesi'nin Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve stratejik seçeneklerini çeşitlendirme iradesinin somut bir göstergesi olduğunu söyledi. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Türkiye'nin Çin'den Orta Asya'ya, Rusya'dan Güney Asya'ya uzanan geniş coğrafyada büyük ticari ve ekonomik fırsatlar barındırdığını belirten Erdoğan, teşkilatla ilişkilerde son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin hem Batı hem de Doğu ile dengeli ilişkiler geliştirebilen bir ülke olduğunu belirterek şu mesajı verdi:

"Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile önümüzdeki süreçte ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması da bizim açımızdan mümkün."

Türkiye'nin teşkilata üyelik perspektifinin dış politikadaki konumuna ilişkin ne anlama geldiğine de değinen Erdoğan, "Türkiye'nin teşkilata üyelik perspektifi, bir bloktan bir kopuş, Batı'ya sırt çevirme anlamına asla gelmez. Hedefimiz; 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır" dedi. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Putin ile Rusya-Ukrayna savaşı görüşüldü

Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin "çok verimli" ve "çok samimi bir havada" geçtiğini söyledi. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelerin ele alındığını belirten Erdoğan; Türkiye ile Rusya arasında enerji, ticaret, turizm ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda önemli iş birliği bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin milyonlarca Rus turisti ağırladığını belirten Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce barışla sonuçlanmasının hem Türkiye'nin hem de Putin'in beklentisi olduğunu söyledi.

Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin barış için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ilettiğini belirterek, "Savaşın değil, barışın kazanacağı bir gerçek. Bunun için de her türlü gayreti göstermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Mekke İttifakı için ilk somut adım İstanbul'da atıldı

Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen Mekke İttifakı toplantısının "çok önemli" olduğunu söyledi.

İttifakın ilk ve somut adımını atmak üzere Strateji, Siyaset ve Askeri Komitesi'nin toplandığını belirten Erdoğan, üç ülkeden dışişleri bakanları, milli savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının bir araya geldiğini ifade etti.

Toplantıda sekreteryanın kurulması ve işlerlik kazanmasının yanı sıra askeri ve siyasi konuların ele alındığını belirten Erdoğan; savunma sanayii, askeri eğitimler, askeri standardizasyon ile askeri tehdit, imkan ve kabiliyetlerin paylaşılması gibi başlıkların görüşüldüğünü söyledi.

Erdoğan, "Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak, bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur" dedi.

"Terörsüz Türkiye için takvim vermek mümkün değil"

"Terörsüz Türkiye" sürecinin ne kadar zamanda tamamlanacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, süreç için kesin bir süre vermedi.

"Bu tür olaylarda zaman vermek, yani bir takvim ortaya koymak, bu işi zamanlamak mümkün değil" diyen Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden ziyade hedef meselesi olarak gördüklerini söyledi. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Devletin bir yol haritası, planı ve takvimlendirmesi bulunduğunu belirten Erdoğan, ilgili kurumların eş güdüm içinde çalıştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan takip kurulunun atılacak adımları yasada tanımlanan görevler çerçevesinde planlamaya başladığını belirten Erdoğan, yasanın uygulanmaya başlanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerektiğini söyledi.

Erdoğan ayrıca provokasyona açık süreçlerin "çok uzamaması gerektiğini" ifade etti.

"Büyük Türkiye Mutabakatı"

Erdoğan, iç cephenin güçlendirilmesi ve toplumsal bütünleşmeye ilişkin değerlendirmesinde, milletin kardeşliğini zedeleyen ve terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski taşıyan yaklaşımların hoş görülemeyeceğini söyledi.

"İç cepheyi güçlendirmek, farklılıkları yok etmek değildir" diyen Erdoğan, "Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna 'Büyük Türkiye Mutabakatı' diyoruz" ifadelerini kullandı. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

"Terör defteri artık kapanmalı"

Erdoğan, YPG-PYD'nin fesih kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede açıklanan karardan Suriye halkı adına memnuniyet duyduğunu söyledi.

Alınan kararı ve entegrasyonun sağlanmasını olumlu değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, uygulamayı hem Suriye tarafının hem de Türkiye'nin takip ettiğini ifade etti.

Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını arzu ettiklerini söyleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın zor süreçleri başarıyla yönettiğini belirtti.

Erdoğan, "Terör defteri artık kapanmalı, silahın, şiddetin devri artık kapanmalı" dedi.

Suriye'nin yeniden inşası için çağrı

ABD'nin son dönemde Suriye'nin toprak bütünlüğüne yaptığı vurguya ilişkin Erdoğan, Türkiye'nin Suriye konusunda daha önce söylediği görüşleri bugün de savunduğunu belirtti.

Erdoğan, "Demek ki Amerika da artık Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı" dedi.

Suriye halkının ağır bedeller ödediğini ancak vatanlarına sahip çıktığını belirten Erdoğan, bütün komşu ve Suriye'ye dost ülkeleri ülkenin yeniden inşa ve imarına yardımcı olmaya çağırdı.

"F-35 görüşmelerimiz sürüyor"

Erdoğan'a, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi ve S-400'lerin üçüncü bir ülkeye devredilebileceği iddialarının Putin ile görüşmede gündeme gelip gelmediği de soruldu.

Putin ile ikili gündemdeki her konuyu ele aldıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin F-35 programının ortaklarından biri olduğunu ve programa ciddi katkılar sunduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten Erdoğan, "Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz" dedi.

Erdoğan, diplomatik çalışmalar sürerken KAAN'dan ve Türkiye'nin kendi hava savunma sistemlerini geliştirmesinden vazgeçilmediğini de vurguladı.

Karadeniz'deki ticari gemiler için güvenlik mekanizması

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'deki ticari gemilerin karşı karşıya kaldığı risklere de değinen Erdoğan, yalnızca Türk bayraklı veya Türk işletmecilerin kullandığı gemilerin değil, Karadeniz'deki bütün sivil deniz taşımacılığının güvenliğinin Türkiye açısından önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var" dedi.

Tahıl krizinin özellikle Afrika kıtasında yeniden baş gösterdiğini belirten Erdoğan, sorun daha fazla büyümeden inisiyatif alınması gerektiğini ifade etti.

"Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yok"

Erdoğan, Yunanistan'ın Ege adalarındaki askeri kapasitesini artırmasına ilişkin soruya da yanıt verdi.

Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk temelinde ilişkilerini yürütmek istediğini söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını ancak haklarını da kimseye çiğnetmeyeceğini belirtti. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılmasının kimseye fayda sağlamayacağını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin serinkanlı ve sağduyulu yaklaşımının acziyet olarak değerlendirilmesinin "vahim bir hata" olacağını söyledi. B u haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Erdoğan, Yunanistan'a şu çağrıda bulundu:

"Yunanistan, girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri-askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir."

Türkiye'nin bölgede barış, güvenlik ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, "Tarih, ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir" dedi.