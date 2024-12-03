Erdoğan'dan Suriye devletine 'siyasi süreç' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yle telefone görüştü. Görüşmede Suriye'de son dönemde yeniden alevlenen çatışmalar ele alındı.

AA'nın aktardığına göre Erdoğan görüşmede Suriye’nin birliğine, toprak bütünlüğüne önem verildiğini bu konuda Irak'la aynı noktada olduklarını belirtti.

'Siyasi süreç' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriye rejiminin durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini' kaydetti.

Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin güvenliği doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığını dile getirdi