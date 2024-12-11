Erdoğan'dan 'Suriyeliler dönecek' mesajı: Gönüllü dönüşlerin sayısı zamanla artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'nda partililere seslendi.

Erdoğan, konuşmasının başında Suriye'de Beşar Esad yönetimini deviren muhalifleri "61 yıllık zulmün, baskının ardından özgürlüklerine kavuşan Suriyeli kardeşlerimize, Suriye'nin kahraman halkına da en derin muhabbetlerimi iletiyorum" sözleriyle selamladı.

Türkiye'nin merhametli bir millete sahip olduğunu, kapıya gelenin dinini sormadıklarını, "Kürt müsün, Arap mısın, Türk müsün" diye de sormadıklarını belirten Erdoğan, "Hem Gazze mezaliminde hem Suriye krizinde kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye vicdan odaklı yaklaştıklarını, komşuları 13 yıl boyunca en güzel şekilde misafir ettiklerini belirterek "Muhacirleri bile bile ölüme göndermek isteyenler hem seçimlerde hem insanlık sınavında kaybettiler. Suriye hapishanelerindeki işkence ve ölüm merkezlerine bakınca nasıl bir vahametten dönüldüğü daha iyi anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

'Geri dönüşlerin sayısı zamanla artacaktır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Eli kanlı Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır. Suriye'de barış ortamı kök saldıkça gönüllü geri dönüşlerin sayısı zamanla artacaktır. CHP'nin ve bazı faşist grupların bu olumlu iklimi sabote etmeye çalıştığını görüyoruz. Yaptıklarından mahcubiyet duyması gereken CHP'nin, Şam'daki müttefiklerini kaybetmenin kuyruk acısıyla mülteci düşmanlığını köpürtmesi utanç vesikasıdır. CHP ve yandaşlarına tavsiyem diktatör kime denir görmek istiyorlarsa Suriye'den gelen hapishane görüntülerini seyretsinler."