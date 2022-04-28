Erdoğan'dan Suudi Arabistan açıklaması: İlişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti ile ilgili, "Ziyaretim, 2 kardeş ülke olarak yeni bir iş birliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür." diye konuştu.

Erdoğan, "Ziyaretim vesilesiyle Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...