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Erdoğan'dan Suudi Arabistan açıklaması: İlişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti ile ilgili, "Ziyaretim, 2 kardeş ülke olarak yeni bir iş birliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti ile ilgili, "Ziyaretim, 2 kardeş ülke olarak yeni bir iş birliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür." diye konuştu.

Erdoğan, "Ziyaretim vesilesiyle Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz." dedi.

 

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