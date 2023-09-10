Erdoğan'dan Tahıl Koridoru mesajı: Rusya dışlanamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi için gittiği Hindistan'da açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
- Hem yenilenebilir enerji hem de nükleer ve hidrojen yatırımlarında önemli adımlar atıyoruz.
- Türkiye olarak biz daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Milli gelire oranla dünyanın en fazla yardım yapan ülkesiyiz.
- Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür.
- Polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılması çok açık bir provokasyondur, nefret suçudur. Hiç kimse bizden buna sessiz kalmamızı bekleyemez.
- Küresel gıda güvenliğine katkı için yakın zamanda Gıda Güvenliği Çalışma Grubunu toplayacağız.
- İnsanlığın ortak geleceği adına İslam düşmanlığının yükseldiği tüm ülkelerin, bu konuda artık daha kararlı politikalar izlemesi gerektiğine inanıyorum.
- Karadeniz'de sükuneti bozacak bölgede gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan uzak durulması gerektiği kanaatindeyiz.
Ayrıntılar gelecek...