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Erdoğan'dan Tahıl Koridoru mesajı: Rusya dışlanamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi için gittiği Hindistan'da açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi
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Erdoğan'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

- Hem yenilenebilir enerji hem de nükleer ve hidrojen yatırımlarında önemli adımlar atıyoruz.

- Türkiye olarak biz daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Milli gelire oranla dünyanın en fazla yardım yapan ülkesiyiz.

- Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür.

- Polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılması çok açık bir provokasyondur, nefret suçudur. Hiç kimse bizden buna sessiz kalmamızı bekleyemez.

- Küresel gıda güvenliğine katkı için yakın zamanda Gıda Güvenliği Çalışma Grubunu toplayacağız.

- İnsanlığın ortak geleceği adına İslam düşmanlığının yükseldiği tüm ülkelerin, bu konuda artık daha kararlı politikalar izlemesi gerektiğine inanıyorum.

- Karadeniz'de sükuneti bozacak bölgede gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan uzak durulması gerektiği kanaatindeyiz.

Ayrıntılar gelecek...

 