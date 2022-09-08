Erdoğan'dan tahıl sevkiyatı açıklaması: Putin’in haklı olduğu bir konu var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, konuşmasında, "(Hırvatistan) Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı." dedi.

Erdoğan, "Bir bölge ülkesi olarak Türkiye, Balkanlar'da yaşanan tüm gelişmeleri yakından izlemekte ve bu bağlamda gereken katkıları sürdürmektedir." diye konuştu.

Erdoğan, "Biz istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın, bunun beklentisi içindeyiz." açıklaması yaptı.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa'ya tahıl sevkiyatının durabileceği sözlerine ilişkin, “Sayın Putin’in haklı olduğu bir konu var. O da nedir; bu gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir; fakir ülkelere bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir. Rusya’ya yaptırımlar sürerken yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Putin’i rahatsız etmektedir.” dedi.

Erdoğan, Rusya'dan tahıl sevkiyatı konusunda, "Bunu aşmak için Semerkant'ta Putin'le bu konuları ele alacağız. Temennimiz odur ki Rusya tarafından da sevkiyatı başlatalım." dedi.