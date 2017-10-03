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Erdoğan'dan Talabani'nin ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ailesini telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu.

Erdoğan'dan Talabani'nin ailesine taziye telefonu
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talabani'nin vefat haberinin ardından merhumun eşi Hero Talabani'yi ve oğlu Kubat'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talabani'ye Allah'tan rahmet, geride kalan aile bireylerine ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

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