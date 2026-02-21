Erdoğan’dan tarım desteği açıklaması: 2026’da üreticiye 939 milyar lira ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin istikbalini şekillendiren 86 milyon insanımızla birlikte 62 milyon turistin gıdasını karşılayan, alınteri ve yüreğiyle toprağı işleyen çiftçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle yol yürümüş, sizlerin emeğine, mücadelesine bizzat şahitlik etmiş kardeşinizim. Fedakârlığınızı, sadece rızkınızı kazanmak için döktüğünüz terden değil memleket sevdanızdan da biliyorum.

En son 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanı korumak için en ön saflarda yer alanlar yine sizlerdiniz, benim çiftçi kardeşlerimdi. Çiftçilerimizin nasıl bize demokrasimize ve vatanımıza sahip çıktıysa biz de daima onların yanında olduk. Hükümetlerimiz üreticilerimizi, çiftçilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Meydanlarda ne dediysek, hangi sözü verdiysek sizin takdirinizle göreve geldiğimizde vaatlerimizi hayata geçirmek içn dört koldan çalıştık.

Sadece geçen yıl doğrudan destek kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları, ihracat destekleri, sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buluyor. 2026'da bu rakam tam 939 milyar lira. 1 trilyon liraya varan devasa rakamla üreticimizi destekleyeceğiz. Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer diyerek sizin yanınızda olacağız.

Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği 'Türkiye'de tarım bitti iddiası'nı sadece sektör değil uluslararası kuruluşlar da yaralanıyor.

2002'de 24,5 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı 2024 yılında 79,1 milyar dolara yükselttik. Tarımda son 23 yılda yaklaşık 117 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Sık sık dezenformasyon yapılan bir başka alan olan tohumda dünyada ilk 10 ülke arasındayız. 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Ata tohumları çeşit sayısını 49'a çıkardık. Tüm sıkıntılara, çeşitli zorluklara, iklim krizi kaynaklı olumsuz şartlara rağmen ülkemizi tarımda oldukça iyi bir yere getirdik.

Birileri tüm umutlarını buna bağlasa da Türkiye'de tarım bitmedti, inşallah hiçbir zaman bitmeyecektir. Hatta ülkemiz tarım sektöründe daha nice rekorlara imza atacak.

Ama biten meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip, sonra bunların üzerine sünger çekenlerdir. Biten benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi diyen elitist zihniyetin kibri olacaktır. Kamusal alanda milletin özgürce yaşamasına tahammül edemeyen 28 Şubat heveslisi jakobenler olacaktır. Vatandaşımızın sağlıklı, kaliteli, güvenilir gıdaya erişmesi önceliklerimiz başında yer alıyor.

Bakanlıklarımız sürekli sahada denetim yapıyor. Gıdada sahtecilik yapanları cezalandırdığımız gibi artık anlık olarak da ifşa ediyoruz. Ayrıca restoran, kafeler gibi yiyecek-içecek hizmeti sunan işyerlerinde karekot uygulamasını geçen yıldan itibaren zorunlu hale getirdik. B Reçete adını verdiğimiz uygulamayla hangi üründe ne miktarda bitki koruma ürünü belirlenecek ve satışı ona göre yapılacak.

Ramazan'ın manevi atmosferine haksız kazanç gölgesi düşürenlere vatandaşımızın sofrasından ekmeğini çalanlara karşı müsamahasız olacağımızın bilinmesini isterim. Fırsatçıların sayısı az olmakla birlikte indirim yapan işletmelerimizin sayısı da bir hayli fazla.