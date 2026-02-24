Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Süreci ilmek ilmek dokuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile yaptığı iftar sonrasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili "Attığımız her adımda bizleri hayır duasıyla yalnız bırakmayan aziz milletimizle birlikte bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz." ifadelerini kullanırken izledikleri politikayla ilgili de "Ne yapıyorsak 23 yılın tecrübesiyle ince bir siyasetle yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ne yapıyorsak 23 yılın tecrübesiyle, ince bir siyaset ve çok iyi planlanmış bir stratejiyle yapıyoruz. Her detayını adım adım belirlediğimiz stratejilerimizi sabır, sükûnet ve kararlılıkla hayata geçiriyoruz.” ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye’nin “yakın tarihinde olmadığı kadar güçlü, müteyakkız, muktedir, inisiyatif ve irade sahibi”

“Al bayrağın huzur veren gölgesi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bu bölümünde “Tarih boyunca birilerinin gölgesine sığınmayı zül addetmiş bir milletiz. Gölge olarak ay yıldızlı al bayrağın gölgesini biliriz. 86 milyonun her bir ferdi için yeryüzünde en güvenli yer al bayrağımızın huzur veren gölgesidir. Bu gölgede huzursuzluk, istikrarsızlık, kargaşa ve kaos çıkarılmasına izin vermeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Emniyet güçlerine teşekkür ve takdir

Emniyet güçlerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnsanımızın huzuru, birliği, dirliği için şehit düşen kahramanları rahmetle yâd ediyorum. Gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Şehadet ve gaza bilincini hayatının merkezine koyarak evlatlarını ‘ya şehit ol ya gazi’ duasıyla göreve uğurlayan anne babaları şükranla anıyor, tüm anne babaların ellerinden öpüyorum.” dedi. “Vatanımızın dört bir yanında, hudut bölgelerinde, dağlarda, denizlerde, yurt dışı misyonlarımızda görev yapan güvenlik birimlerimize milletim adına teşekkür ediyorum. Allah yâr ve yardımcınız olsun.” diye konuştu.

“Teröre ve suç örgütlerine göz açtırmıyoruz”

Emniyet güçlerinin çetin şartlarda görevlerini yerine getirdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emniyet güçlerimiz yakın tarihimizde başka ülkelerle karşılaştırılamayacak ölçüde çetin sınavlardan geçti; sayısız itibar suikastına rağmen devletimize yönelik her saldırıyı, her oyunu hamdolsun boşa çıkardı. Terör örgütleriyle mücadelede destanlar yazan sizlersiniz. Organize suç örgütlerine, zehir tüccarlarına, çetelere ve kendini kanunun üstünde görenlere göz açtırmayan sizlersiniz. Gezi olaylarında olduğu gibi Türkiye’yi istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimleri bertaraf eden yine sizlersiniz.” dedi.

“Türkiye bugün her zamankinden daha güçlü”

Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir konumda olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeniden şekillenen dünya sisteminde bölgesinin kutup başı olarak yerini pekiştiren bir Türkiye’yi süratle inşa ediyoruz. Ülkemizin her karışında huzur ve emniyet hâkim. Türkiye’nin batısı ne kadar güvenliyse doğusu da o kadar güvenli. Yatırım artıyor, istihdam artıyor; esnafın, çiftçinin yüzü gülüyor. Gabar’da yıllarca atıl kalan petrolün ekonomiye kazandırılmasıyla 86 milyonun refah seviyesi yükseliyor.” diye konuştu.

“Terörsüz Türkiye süreci”

Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yarım asır boyunca yürüyüşümüzü sekteye uğratan, kardeşliğimizi zehirleyen ve ekonomimize 2 trilyon doları aşan fatura çıkaran terör riski ortadan kalktıkça; Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni fark etmeksizin milletimizin tüm fertleri kazanıyor. ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle başarılarımızı bir adım ileri taşıyoruz. Bir yanda asker, polis, jandarma, istihbaratçı ve güvenlik korucuları; diğer yanda millî iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclisimiz, dayanışma içinde hareket eden Cumhur İttifakımız ve attığımız her adımda yanımızda olan aziz milletimizle bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kahramanlara vefa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: “Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta, kahraman güvenlik güçlerimizin cesareti, gazilerimizin fedakârlığı ve aziz şehitlerimizin destansı mücadelesinin eseridir. Kahramanlar, şairin dediği gibi, yurdu yaşatmak için vardır. Bu devlet kahramanlarının omuzlarında yükseliyor ve inşallah sonsuza kadar masum ve mazlumların umut adresi olmaya devam edecek. Büyük ve güçlü Türkiye’ye hep birlikte vasıl olacağız.”