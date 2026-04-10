Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yasal adım vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısında, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı.

Edinilen bilgilere göre Erdoğan, sürecin doğru bir zeminde ilerlediğini vurgularken, yasal adımlar için uygun zamanın geldiğini ifade etti.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama

Toplantıda ele alınan başlıklardan biri olan “Terörsüz Türkiye” sürecinde gelinen nokta masaya yatırıldı. Erdoğan’ın, terörün Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkarılması hedefinin kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sürecin kalıcı hale gelmesi için yasal düzenlemelerin önemine dikkat çektiği ve bu kapsamda gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Bu mesaj, sürecin yeni bir evreye geçebileceği şeklinde yorumlandı.

Küresel gelişmeler de gündemdeydi

Toplantıda ABD-İran arasında sağlanan geçici ateşkes de değerlendirildi. Erdoğan’ın, bölgesel gerilimlerin enerji ve tedarik zincirlerine etkisine dikkat çekerek kalıcı barışın önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Savunma sanayiine vurgu

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrasında Türkiye’nin savunma sanayii yatırımlarının önemi bir kez daha gündeme geldi. Erdoğan’ın bu yatırımların stratejik değerine dikkat çektiği ifade edildi.

Hobi bahçeleri için talimat

Toplantıda ayrıca hobi bahçelerine ilişkin yeni düzenlemeler de ele alındı. Erdoğan’ın, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumlara “orta yol bulunması” talimatı verdiği öğrenildi.

Seçim ve teşkilat sunumları yapıldı

MKYK’da seçim hazırlıkları ve teşkilat çalışmaları da gündeme geldi. Yerel seçim süreci, aday analizleri ve Ramazan ayı faaliyetleri değerlendirilirken, parti teşkilatlarının saha çalışmalarını artıracağı belirtildi.