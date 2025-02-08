Erdoğan'dan üç ülkeye ziyaret: İki anlaşmalar imzalanabilir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10-13 Şubat -tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyaretlerde bulunacağını açıkladı.

Altun, sosyal medya platformu X'teki hesabından ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini, mevcut işbirliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınması için ortak adımlar belirleneceğini kaydetti.

Paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız, kapsamlı stratejik ortağımız olan Malezya’yı ziyaretlerinin ardından Endonezya ve Pakistan’da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına muhataplarıyla birlikte başkanlık edecektir" ifadesine yer verildi.

Altın, ülkelerle anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesinin öngörüldüğünü belirterek "Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır" diye yazdı.