Google Haberler

Erdoğan'dan uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan'dan uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar