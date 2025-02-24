Erdoğan’dan üretim gücünü ve refahı artıracak yol haritası 

Ferit PARLAK

AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi dün Ankara’da yapıldı. Bu­ra bir konuşma yapan Cum­hurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyümenin ve verimliliğin te­mellerini sağlamlaştıracak yeni tedbirlerin devreye alınacağına dikkat çekti.

Erdoğan, “Reform Programı ile ülkemiz için önce­likli olarak belirlediğimiz alan­larda önemli atılımlar yapaca­ğız. Ekonomik dönüşüm pla­nıyla güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin temelle­rini sağlamlaştıracak yeni ted­birleri devreye alacağız” dedi.

Kamu yönetiminde mali ku­ralları güçlendirerek, kamu harcamalarında disiplini ko­ruyacaklarını ifade eden Erdo­ğan, ‘Vergide adaleti ve etkinli­ği güçlendirmek amacıyla “çok kazanandan çok alma” prensibi ile kamu gelirlerini artıracağız. Geleneksel banknotlardan Di­jital Paraya geçişi planlayarak, Sermaye Piyasalarının gün­cel teknolojiler ışığında derin­leşmesini sağlayacağız. Sanayi Master Planı’nı oluşturmak su­retiyle mekânsal sanayi gelişi­mine planlı bir şekilde yön vere­ceğiz” şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın sıraladığı ve “eko­nominin yol haritası” olarak ni­telendirilen 41 madde, başlıklar halinde şöyle:

Kamu harcamaları ve gelirleri için…

-Kamu yönetiminde mali kuralları güçlendirerek, kamu harcamalarında disiplini koru­yacağız.

-Vergide adaleti ve etkinli­ği güçlendirmek amacıyla çok kazanandan çok alma prensibi ile kamu gelirlerini artıracağız.

-Geleneksel banknotlar­dan Dijital Paraya geçişi plan­layarak, Sermaye Piyasalarının güncel teknolojiler ışığında de­rinleşmesini sağlayacağız.

Sanayide planlama

-Sanayi Master Planı’nı oluşturmak suretiyle mekânsal sanayi gelişimine planlı bir şe­kilde yön vereceğiz.

-Tersine beyin göçü ile in­san kaynağımızın ülkemizde çalışmasını teşvik ederek, Tür­kiye’nin yüksek teknoloji kabi­liyetlerini daha da geliştirece­ğiz.

-Kuantum Teknolojilerinin ülkemizde geliştirilmesi için gerekli ve uygun ortamı oluştu­racağız.

-Yapay zekaya hazırlık en­deksinde, bize benzer ülkeler­den daha iyi bir performansa sahibiz ve çıtayı daha da yukarı taşımakta kararlıyız.

Teşvik sistemi değişecek

-Yeni Yatırım Teşvik Siste­mi ve Yerel Kalkınma Hamle­siyle ülkemizin her bir köşesi­nin refah seviyesini ve üretim gücünü artıracağız.

-Yatırım süreçlerini hızlan­dırarak, Tek Durak Ofis anlayı­şıyla Türkiye’yi büyük yatırım­ların hedef ülkelerinden biri haline getireceğiz.

-Tarımda planlı istihsal ile tarımsal üretimimizi stratejik bir bakışla yeniden ele alıyoruz.

Her alanda verimlilik…

-Akıllı ulaşım ve akıllı tarım sistemleriyle tarımda ve ula­şımda verimliliği artıracağız.

-Gıda arz güvenliğini te­min ederek, vatandaşlarımı­zın ucuz ve sağlıklı gıdaya eri­şiminin önündeki tüm engel­leri ortadan kaldıracağız.

-Yeşil Kalkınma vizyonu­muzla, yatırımlarımızı yeşil fi­nansmanı aktif bir şekilde kul­lanarak büyütecek; rekabetçi üretim yapısını tesis edeceğiz.

-Sanayimizde Yeşil Dönü­şümü sağlayarak yeni döne­min tehditlerini bertaraf ede­cek; potansiyel fırsatları ülke­miz için avantaja çevireceğiz.

-Sıfır Atık Sistemini ülke çapında yaygınlaştırarak, da­ha etkin bir yapıya kavuştura­cağız.

-Emisyon Ticaret Siste­miyle sera gazı emisyonlarını azaltıp, karbon-sıfır ekonomi­ye geçişi hızlandıracağız.

-İhracatçılarımızı sınırda karbon düzenlemesine hazır hale getireceğiz.

Kamu ihale kanunu rekabetçi olacak

-Kamu İhale Mevzuatı­nı; dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve rekabetçiliği temel alan bir yaklaşımla güncelleyeceğiz.

-Hidrojen ve jeotermal enerji de dâhil, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlan­dırırken, enerjide verimliliği artıracak yeni tedbirler uygu­layacağız.

-Su ve taşkın yönetiminin yanı sıra, biyolojik çeşitliliğin korunmasında ihtiyaç duyu­lan yasal düzenlemeleri haya­ta geçireceğiz.

-E-Devlet sistemini bugü­nün teknolojik yenilikleri ışı­ğında güncelleyerek, Dijital Devlete geçişi sağlayacağız.

Konut fiyatları dengelenecek

-Sosyal Politikalar alanın­da engellilerimizin, yaşlıları­mızın ve dezavantajlı grupla­rın hayatın her alanında aktif roller üstlenmelerini temin edeceğiz.

-Bir süredir hazırlıklarını yaptığımız sosyal konut proje­mizi artık hayata geçecek

Hayat pahalılığının sebeple­rinin en başında gelen kira ve konut fiyatlarını dengeye ge­tireceğiz.

-Deprem bölgesinin imarı başta olmak üzere, diğer şehir­lerimizdeki kentsel dönüşüm projelerimiz de hızlanarak de­vam edecek.

-İstihdam politikaları öncelik olacak

-İş ve çalışma hayatımızı, teknolojide ve yeni sosyoloji­de meydana gelen değişimlerle uyumlu hale getireceğiz.

-Kadınların ve gençlerimi­zin istihdama daha yoğun ka­tılmalarını temin edeceğiz.

-Yükseköğretim sistemin­de revizyona giderek, üniversi­telerimizin şehirlerimizle bü­tünleştiği ve üretim süreçle­rine aktif olarak katıldığı yeni bir model tesis edeceğiz.

-Nüfus politikalarında ye­ni bir dönemi başlatıyoruz. Alarm veren nüfus artış hızı­mızı yükseltecek, demografik bünyemizi güçlendireceğiz.

Sağlık, sigorta modelleri güncellenecek

-Tamamlayıcı Sigorta Mo­delleri ile sosyal güvenlik sis­temimizde etkinliği ve sürdü­rülebilirliği tahkim edeceğiz.

-Aile bazlı gelir tamamlayı­cı sosyal destek sistemi ile ih­tiyaç sahibi vatandaşlarımızın daha güçlü bir şekilde yanla­rında olacağız.

-Erişilebilir ve kaliteli sağ­lık hizmetlerini daha da geliş­tiriyoruz. Yenilikçi sağlık en­düstrileri ve ilaç sektörünün yerli ve milli imkanlarla geliş­tirilmesini destekleyeceğiz.

-Yargıda ihtisaslaşma­yı sağlayacak, bilirkişilik mü­essesesini revize ederek, ma­kul sürede yargılanma hakkını güçlendireceğiz.

-Bireysel hak ve özgürlük­lerin zeminini daha da geniş­leteceğiz.

-Ceza İnfaz Sisteminde değişikliğe giderek suç-yaptı­rım-infaz dengesini iyileştire­ceğiz.

-Demokrasimizi; yeni, si­vil, kuşatıcı bir anayasayla taç­landırma hedefimizi muhafa­za ediyoruz.

Denetim etkinleştirilecek

Kamu Yönetimi Sistemini büyük ve güçlü Türkiye tasav­vurumuzu gerçekleştirecek şekilde yeniden düzenleyece­ğiz.

-Daha etkin bir denetim mekanizması kurarak kamu yönetiminde etkinlik ve ve­rimliliği güçlendireceğiz. Bu çerçevede; yönetimde hiyerar­şiyi azaltacak ve yetki devrini daha etkin bir yapıya kavuştu­racağız.

Enflasyon düşecek

-Yeni ekonomi politikala­rının etkisini görmeye başla­dık. MB rezervleri cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi­ne ulaştı.

-Üretim ve yatırımla bir­likte istihdam oranımız da ar­tıyor.

-Asrın felaketinin yarala­rını sarmak için son 2 yılda 75 milyar dolarlık kaynak kullan­dık.

-Mali disiplinden taviz vermedik. Enflasyondaki dü­şüş hızlanarak devam edecek. Enflasyon düştükçe alım gü­cü yükselecek ve 85 milyonun hepsi bundan etkilenecek.

“AB’yi darboğazdan Türkiye kurtarır”

Dünyada tarihi nitelikte kı­rılmalar meydana geldiğine dikkat çeken Cumhurbaş­kanı Erdoğan’ın dış politi­ka konusunda da geniş bir değerlendirmede bulundu. Dış politika konusundaki başlıklar şöyle:

“Küresel güvenlik mimari­sine ve kural temelli siste­me güven azaldıkça, her ko­yun kendi bacağından asılır anlayışı yayılmakta, orman kanunları devri öne çık­maktadır. Tüm dünyayı fe­lakete sürükleyecek bu teh­likenin önüne, ancak insan­lık ittifakını güçlendirmekle geçebiliriz. Türkiye olarak, içeride ve dışarıda adımla­rımızı buna göre atıyoruz. Körfez bölgesiyle, Arap ale­miyle, Türk dünyasıyla, La­tin Amerika ve Afrika halk­larıyla iş birliklerimizi daha da güçlendireceğiz. Avrupa Birliği’yle ilişkilerimiz tek­rar eski ritmine kavuşma­ya başlamıştır. Avrupa’nın Türkiye’ye olan ihtiyacı, çok net biçimde görülmüştür. Avrupa Birliği’ni savunma­dan ekonomiye, siyasetten uluslararası itibara kadar içine düştüğü darboğazdan sadece Türkiye kurtarabilir, Türkiye’nin Birliğe tam üye­liği kurtarabilir.”

"ABD ve Rusya ile ilişkiler ilerleyecek"

Yeni ABD yönetimiyle müş­terek çıkarlar temelinde stratejik ortaklığı geliştirir­ken, Rusya ile geniş bir ala­na yayılan güçlü münase­betleri daha da ilerletecek­lerini kaydeden Erdoğan, “Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın, adil bir barışla çö­zülmesine yönelik aktif ça­balarımız sürecek. Küresel sistemde bir dönem kapanı­yor, yeni bir dönem başlıyor. Hep beraber çok kutuplu bir dünyanın doğum sancıları­na şahit oluyoruz. Biz Tür­kiye’yi, işte bu çok kutuplu dünyaya hazırlamanın ça­basındayız. Bu yeni dünya­da, kutup başı olarak yeri­mizi en güçlü biçimde ala­cağız” ifadelerini kullandı.

Muhalefetten gelen 8 isim A Takımı’nda

AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'nde yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu belirlendi. 75 kişilik listeye 39 yeni isim katıldı. MK­YK’da 12 kadına da görev gerildi. Ayrıca AK Parti’ye son dönemde farklı parti­lerden katılan isimler de kendisine 'A Takımı'nda yer buldu. Buna göre; İYİ Par­ti'den istifa eden Kürşad Zorlu, Ünal Karaman, Se­yithan İzsiz, Nebi Hatipoğ­lu ve Dursun Ataş, AK Parti MKYK listesinde kendine yer buldu. Bunun yanında Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbu­dun ve Nedim Yamalı yeni yönetime girdi. Yeniden Re­fah Partisi'nden istifa eden Suat Pamukçu ise Genel Merkez Parti İçi Demokra­si Hakem Kurulu'na girdi. Böylelikle, İyi Parti'den 5, Gelecek Partisi'nden 2, Ye­niden Ferah Partisi'nden 1 olmak üzere toplam 8 isim AK Parti'nin yeni yönetimi­ne girmiş oldu.

TÜSİAD'a tepki: Kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı siyasete yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında TÜSİAD’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğan, “AK Parti döneminde sermayelerine sermaye katan iş dünyasının içindeki bir grup, kirli muhalefet anlayışını yeniden devreye alma çabasındadır. Kayıt dışı siyaset yapma dönemi artık kapanmıştır. Yeni Türkiye'de kayıt dışı ekonomiye de kayıt dışı siyasete de yer yoktur. Kaos baronlarına diyoruz ki; bu devlet ve millet sizin rüyalarınızı kabusa dönüştürme iradesine, gücüne, kudretine sahiptir. İşinizi düzgün yaptığınız, ülkemize değer kattığınız, milletimize istihdam sağladığınız müddetçe hep yanınızda olduk, olmayı da sürdürürüz. Ancak, eski kötü alışkanlıklarınızda ısrar ederseniz, biz de size buna göre muamele ederiz. Siyaset yapmak istiyorsanız, işte er meydanı” diye konuştu.

3 yeni başkanlık kuruldu

Bu arada, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle genel başkan yardımcılığı sayısı 16'dan 19'a yükseldi. Parti tüzüğünde yapılan değişiklikle Türk Devletleri ile İlişkiler, Sağlık Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları adına 3 yeni başkanlık kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Olağan Kongre sürecinde il başkanlarının dörtte üçünün, ilçe başkanlarının üçte ikiye yakınının değiştiğini kaydetti.

Erdoğan, “Ülkemizin ve milletimizin her meselesinin çözüm adresi gibi, toksik demokrasinin panzehiri de AK Parti ve Cumhur İttifakıdır" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, hem vesayetin hem siyasi istikrarsızlığın hem de toksik demokrasinin önündeki en büyük engel olduğunu dile getiren Erdoğan, “Demokrasiyi üzerine terör ve hırsızlık gölgesi düşürerek zehirleyen, iftirayı ve çarpıtmayı siyasal iletişimin merkezine yerleştiren muhalefet sorunumuz var" dedi.