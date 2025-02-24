Erdoğan’dan üretim gücünü ve refahı artıracak yol haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘ekonominin yol haritası’ olarak nitelendirilen 41 maddeyi açıkladı. Erdoğan, “Reform Programı ile ülkemiz için öncelikli olarak belirlediğimiz alanlarda önemli atılımlar yapacağız. Vergide adaleti ve etkinliği güçlendirmek amacıyla 'çok kazanandan çok alma' prensibi ile kamu gelirlerini artıracağız” dedi.
Ferit PARLAK
AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi dün Ankara’da yapıldı. Bura bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyümenin ve verimliliğin temellerini sağlamlaştıracak yeni tedbirlerin devreye alınacağına dikkat çekti.
Erdoğan, “Reform Programı ile ülkemiz için öncelikli olarak belirlediğimiz alanlarda önemli atılımlar yapacağız. Ekonomik dönüşüm planıyla güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştıracak yeni tedbirleri devreye alacağız” dedi.
Kamu yönetiminde mali kuralları güçlendirerek, kamu harcamalarında disiplini koruyacaklarını ifade eden Erdoğan, ‘Vergide adaleti ve etkinliği güçlendirmek amacıyla “çok kazanandan çok alma” prensibi ile kamu gelirlerini artıracağız. Geleneksel banknotlardan Dijital Paraya geçişi planlayarak, Sermaye Piyasalarının güncel teknolojiler ışığında derinleşmesini sağlayacağız. Sanayi Master Planı’nı oluşturmak suretiyle mekânsal sanayi gelişimine planlı bir şekilde yön vereceğiz” şeklinde konuştu.
Erdoğan’ın sıraladığı ve “ekonominin yol haritası” olarak nitelendirilen 41 madde, başlıklar halinde şöyle:
Kamu harcamaları ve gelirleri için…
-Kamu yönetiminde mali kuralları güçlendirerek, kamu harcamalarında disiplini koruyacağız.
-Vergide adaleti ve etkinliği güçlendirmek amacıyla çok kazanandan çok alma prensibi ile kamu gelirlerini artıracağız.
-Geleneksel banknotlardan Dijital Paraya geçişi planlayarak, Sermaye Piyasalarının güncel teknolojiler ışığında derinleşmesini sağlayacağız.
Sanayide planlama
-Sanayi Master Planı’nı oluşturmak suretiyle mekânsal sanayi gelişimine planlı bir şekilde yön vereceğiz.
-Tersine beyin göçü ile insan kaynağımızın ülkemizde çalışmasını teşvik ederek, Türkiye’nin yüksek teknoloji kabiliyetlerini daha da geliştireceğiz.
-Kuantum Teknolojilerinin ülkemizde geliştirilmesi için gerekli ve uygun ortamı oluşturacağız.
-Yapay zekaya hazırlık endeksinde, bize benzer ülkelerden daha iyi bir performansa sahibiz ve çıtayı daha da yukarı taşımakta kararlıyız.
Teşvik sistemi değişecek
-Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Yerel Kalkınma Hamlesiyle ülkemizin her bir köşesinin refah seviyesini ve üretim gücünü artıracağız.
-Yatırım süreçlerini hızlandırarak, Tek Durak Ofis anlayışıyla Türkiye’yi büyük yatırımların hedef ülkelerinden biri haline getireceğiz.
-Tarımda planlı istihsal ile tarımsal üretimimizi stratejik bir bakışla yeniden ele alıyoruz.
Her alanda verimlilik…
-Akıllı ulaşım ve akıllı tarım sistemleriyle tarımda ve ulaşımda verimliliği artıracağız.
-Gıda arz güvenliğini temin ederek, vatandaşlarımızın ucuz ve sağlıklı gıdaya erişiminin önündeki tüm engelleri ortadan kaldıracağız.
-Yeşil Kalkınma vizyonumuzla, yatırımlarımızı yeşil finansmanı aktif bir şekilde kullanarak büyütecek; rekabetçi üretim yapısını tesis edeceğiz.
-Sanayimizde Yeşil Dönüşümü sağlayarak yeni dönemin tehditlerini bertaraf edecek; potansiyel fırsatları ülkemiz için avantaja çevireceğiz.
-Sıfır Atık Sistemini ülke çapında yaygınlaştırarak, daha etkin bir yapıya kavuşturacağız.
-Emisyon Ticaret Sistemiyle sera gazı emisyonlarını azaltıp, karbon-sıfır ekonomiye geçişi hızlandıracağız.
-İhracatçılarımızı sınırda karbon düzenlemesine hazır hale getireceğiz.
Kamu ihale kanunu rekabetçi olacak
-Kamu İhale Mevzuatını; dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve rekabetçiliği temel alan bir yaklaşımla güncelleyeceğiz.
-Hidrojen ve jeotermal enerji de dâhil, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırırken, enerjide verimliliği artıracak yeni tedbirler uygulayacağız.
-Su ve taşkın yönetiminin yanı sıra, biyolojik çeşitliliğin korunmasında ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
-E-Devlet sistemini bugünün teknolojik yenilikleri ışığında güncelleyerek, Dijital Devlete geçişi sağlayacağız.
Konut fiyatları dengelenecek
-Sosyal Politikalar alanında engellilerimizin, yaşlılarımızın ve dezavantajlı grupların hayatın her alanında aktif roller üstlenmelerini temin edeceğiz.
-Bir süredir hazırlıklarını yaptığımız sosyal konut projemizi artık hayata geçecek
Hayat pahalılığının sebeplerinin en başında gelen kira ve konut fiyatlarını dengeye getireceğiz.
-Deprem bölgesinin imarı başta olmak üzere, diğer şehirlerimizdeki kentsel dönüşüm projelerimiz de hızlanarak devam edecek.
-İstihdam politikaları öncelik olacak
-İş ve çalışma hayatımızı, teknolojide ve yeni sosyolojide meydana gelen değişimlerle uyumlu hale getireceğiz.
-Kadınların ve gençlerimizin istihdama daha yoğun katılmalarını temin edeceğiz.
-Yükseköğretim sisteminde revizyona giderek, üniversitelerimizin şehirlerimizle bütünleştiği ve üretim süreçlerine aktif olarak katıldığı yeni bir model tesis edeceğiz.
-Nüfus politikalarında yeni bir dönemi başlatıyoruz. Alarm veren nüfus artış hızımızı yükseltecek, demografik bünyemizi güçlendireceğiz.
Sağlık, sigorta modelleri güncellenecek
-Tamamlayıcı Sigorta Modelleri ile sosyal güvenlik sistemimizde etkinliği ve sürdürülebilirliği tahkim edeceğiz.
-Aile bazlı gelir tamamlayıcı sosyal destek sistemi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın daha güçlü bir şekilde yanlarında olacağız.
-Erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerini daha da geliştiriyoruz. Yenilikçi sağlık endüstrileri ve ilaç sektörünün yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesini destekleyeceğiz.
-Yargıda ihtisaslaşmayı sağlayacak, bilirkişilik müessesesini revize ederek, makul sürede yargılanma hakkını güçlendireceğiz.
-Bireysel hak ve özgürlüklerin zeminini daha da genişleteceğiz.
-Ceza İnfaz Sisteminde değişikliğe giderek suç-yaptırım-infaz dengesini iyileştireceğiz.
-Demokrasimizi; yeni, sivil, kuşatıcı bir anayasayla taçlandırma hedefimizi muhafaza ediyoruz.
Denetim etkinleştirilecek
Kamu Yönetimi Sistemini büyük ve güçlü Türkiye tasavvurumuzu gerçekleştirecek şekilde yeniden düzenleyeceğiz.
-Daha etkin bir denetim mekanizması kurarak kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliği güçlendireceğiz. Bu çerçevede; yönetimde hiyerarşiyi azaltacak ve yetki devrini daha etkin bir yapıya kavuşturacağız.
Enflasyon düşecek
-Yeni ekonomi politikalarının etkisini görmeye başladık. MB rezervleri cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.
-Üretim ve yatırımla birlikte istihdam oranımız da artıyor.
-Asrın felaketinin yaralarını sarmak için son 2 yılda 75 milyar dolarlık kaynak kullandık.
-Mali disiplinden taviz vermedik. Enflasyondaki düşüş hızlanarak devam edecek. Enflasyon düştükçe alım gücü yükselecek ve 85 milyonun hepsi bundan etkilenecek.
“AB’yi darboğazdan Türkiye kurtarır”
Dünyada tarihi nitelikte kırılmalar meydana geldiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politika konusunda da geniş bir değerlendirmede bulundu. Dış politika konusundaki başlıklar şöyle:
“Küresel güvenlik mimarisine ve kural temelli sisteme güven azaldıkça, her koyun kendi bacağından asılır anlayışı yayılmakta, orman kanunları devri öne çıkmaktadır. Tüm dünyayı felakete sürükleyecek bu tehlikenin önüne, ancak insanlık ittifakını güçlendirmekle geçebiliriz. Türkiye olarak, içeride ve dışarıda adımlarımızı buna göre atıyoruz. Körfez bölgesiyle, Arap alemiyle, Türk dünyasıyla, Latin Amerika ve Afrika halklarıyla iş birliklerimizi daha da güçlendireceğiz. Avrupa Birliği’yle ilişkilerimiz tekrar eski ritmine kavuşmaya başlamıştır. Avrupa’nın Türkiye’ye olan ihtiyacı, çok net biçimde görülmüştür. Avrupa Birliği’ni savunmadan ekonomiye, siyasetten uluslararası itibara kadar içine düştüğü darboğazdan sadece Türkiye kurtarabilir, Türkiye’nin Birliğe tam üyeliği kurtarabilir.”
"ABD ve Rusya ile ilişkiler ilerleyecek"
Yeni ABD yönetimiyle müşterek çıkarlar temelinde stratejik ortaklığı geliştirirken, Rusya ile geniş bir alana yayılan güçlü münasebetleri daha da ilerleteceklerini kaydeden Erdoğan, “Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın, adil bir barışla çözülmesine yönelik aktif çabalarımız sürecek. Küresel sistemde bir dönem kapanıyor, yeni bir dönem başlıyor. Hep beraber çok kutuplu bir dünyanın doğum sancılarına şahit oluyoruz. Biz Türkiye’yi, işte bu çok kutuplu dünyaya hazırlamanın çabasındayız. Bu yeni dünyada, kutup başı olarak yerimizi en güçlü biçimde alacağız” ifadelerini kullandı.
Muhalefetten gelen 8 isim A Takımı’nda
AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'nde yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu belirlendi. 75 kişilik listeye 39 yeni isim katıldı. MKYK’da 12 kadına da görev gerildi. Ayrıca AK Parti’ye son dönemde farklı partilerden katılan isimler de kendisine 'A Takımı'nda yer buldu. Buna göre; İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, Ünal Karaman, Seyithan İzsiz, Nebi Hatipoğlu ve Dursun Ataş, AK Parti MKYK listesinde kendine yer buldu. Bunun yanında Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun ve Nedim Yamalı yeni yönetime girdi. Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Suat Pamukçu ise Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu'na girdi. Böylelikle, İyi Parti'den 5, Gelecek Partisi'nden 2, Yeniden Ferah Partisi'nden 1 olmak üzere toplam 8 isim AK Parti'nin yeni yönetimine girmiş oldu.
TÜSİAD'a tepki: Kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı siyasete yer yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında TÜSİAD’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğan, “AK Parti döneminde sermayelerine sermaye katan iş dünyasının içindeki bir grup, kirli muhalefet anlayışını yeniden devreye alma çabasındadır. Kayıt dışı siyaset yapma dönemi artık kapanmıştır. Yeni Türkiye'de kayıt dışı ekonomiye de kayıt dışı siyasete de yer yoktur. Kaos baronlarına diyoruz ki; bu devlet ve millet sizin rüyalarınızı kabusa dönüştürme iradesine, gücüne, kudretine sahiptir. İşinizi düzgün yaptığınız, ülkemize değer kattığınız, milletimize istihdam sağladığınız müddetçe hep yanınızda olduk, olmayı da sürdürürüz. Ancak, eski kötü alışkanlıklarınızda ısrar ederseniz, biz de size buna göre muamele ederiz. Siyaset yapmak istiyorsanız, işte er meydanı” diye konuştu.
3 yeni başkanlık kuruldu
Bu arada, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle genel başkan yardımcılığı sayısı 16'dan 19'a yükseldi. Parti tüzüğünde yapılan değişiklikle Türk Devletleri ile İlişkiler, Sağlık Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları adına 3 yeni başkanlık kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Olağan Kongre sürecinde il başkanlarının dörtte üçünün, ilçe başkanlarının üçte ikiye yakınının değiştiğini kaydetti.
Erdoğan, “Ülkemizin ve milletimizin her meselesinin çözüm adresi gibi, toksik demokrasinin panzehiri de AK Parti ve Cumhur İttifakıdır" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, hem vesayetin hem siyasi istikrarsızlığın hem de toksik demokrasinin önündeki en büyük engel olduğunu dile getiren Erdoğan, “Demokrasiyi üzerine terör ve hırsızlık gölgesi düşürerek zehirleyen, iftirayı ve çarpıtmayı siyasal iletişimin merkezine yerleştiren muhalefet sorunumuz var" dedi.