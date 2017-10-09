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Erdoğan'dan vize krizi ile ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile yaşanan vize krizi hakkında Ukrayna'da konuştu.

Erdoğan'dan vize krizi ile ilgili ilk açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da Poroşenko ile ortak basın toplantısında ABD ile yaşanan vize krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasına ilişkin yaptığı açıklamasında, "Bu karar her şeyden önce çok çok üzüntü verici. Yani Ankara'da büyükelçinin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici. Dışişleri Bakanlığımız yetkilileri konuyla ilgili bunu duydukları anda gerekli girişimlerde bulunmak suretiyle muhataplarını aramışlardır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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