Erdoğan'dan yargı reformu vurgusu

09 Mayıs 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'ye üyelik için yapılması gereken reformların değerlendirildiği Reform Eylem Grubu toplantısının açılışındaki konuşmasında en önemli reformu yargı alanında yapacaklarını söyledi.

Erdoğan, "Ekonomimizi güçlendirmek için yapısal reformlara ağırlık vermemiz gerekiyor. Yapısal reformların en önemlisi yargı alanında atacağımız adımlar olacaktır. Yargıda reformları hızlı bir şekilde hayata geçirirsek, piyasalara olumlu mesaj verir, yatırımlara da hız kazandırmış oluruz" diye konuştu.

Erdoğan, AB hedefine yönelik olarak da, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sadece Türkiye'nin değil birliğin de yararınadır. AB üyeliği ancak her iki tarafında kazançlı çıktığı bir denklemde anlamlıdır" değerlendirmesini yaptı.