Erdoğan'dan YAŞ öncesi Anıtkabir ziyaretinde 'Kutupbaşı Türkiye' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesinde YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Aslanlı Yol’un başında yerini alan Erdoğan’a; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, komutanlar ve devlet erkanı eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ay yıldız motifli çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Heyet, mozole merdivenlerinde toplu fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu ifadeleri yazdı:

“Aziz Atatürk, yakın çevremizde krizlerin, çatışmaların ve gerilimlerin arttığı bir dönemde Yüksek Askeri Şûra üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye’yi yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı ülkesi haline getirme mücadelemiz, kurulan tuzaklara, içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara rağmen devam ediyor. Güvenlikten demokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayiinden dış politikaya uzanan geniş bir alanda milletimizin istikbalini güvence altına alacak tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Şûramızın 2025 yılı toplantısının Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyorum. Zat-ı alinizi ve istiklalimiz uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Ruhun şad olsun.”

Yüksek Askeri Şura toplantısı, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştiriliyor.