Erdoğan'dan yeni harekat mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe-Kilit'le güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik." dedi.

- Gezi olaylarıyla başlayan ihanetlerin ülkemize ödettiği ağır bedeller olmasa bugün 1,5 trilyon doları bulan milli gelirle çok farklı bir yerde olacaktık.

- Karşımıza çıkartılan aktörlerin birer aparat, yürütülen kampanyaların proje olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz.

- Mücadele bayrağını yükselttikçe ayağımıza taktıkları çelmeleri artıranlar, bu milletin son ferdi şehit olmadan vatanın tek karış toprağını kirletemeyecek.

- Üzerimize yeni yöntem ve araçlarla gelmeyi sürdürenlere diyoruz ki bu milletin son ferdi toprağa düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz.

- Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.

- TOKİ eliyle 1 milyon 100 bin konut ürettik, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Yakında bu konuda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız.

- Altılı masa kimi seçerse o aday olacakmış, bu kadar uzatmasın, kararını bir an önce versin. Altılı masanın altında olanlar varsa onlar da meydana çıksın.