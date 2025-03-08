Erdoğan'dan yeni mesaj: Terör belasını defedeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na katıldı.

Erdoğan, buradaki konuşmasında, 'şehitlerin kahraman annelerine ve eşlerine mahçup olmayacaklarını, terör belasını milletin başından tamamen defetmek için çalışmaya, uhdelerinde bulunan tüm araçları bunun için kullanmaya devam edeceklerini' ifade etti.

Cumhurbaşkanı, "Terörün karanlık ve kanlı gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden çekildiği, kardeşliğin egemen olduğu huzurlu, güvenli günleri hep beraber göreceğiz." dedi.

'Bunun izahı olmaz'

Eroğan, Konya'da iki yaşındaki bebeğin köpek saldırısında ölmesine dair "Böyle bir vahşetin 2025 Türkiye'sinde yaşanmış olmasının hiçbir izahı olamaz. Maalasef muhalefet tarafında yasaya karşı direnç hala devam ediyor. Bu vakaların önüne geçmek için gereken yapılmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisinin İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili iddialarının hiçbir temelinin bulunmadığını belirtirken CHP'yi eleştirdi. Erdoğan, CHP'nin kadın düşmanı bir parti olduğunu söyledi.