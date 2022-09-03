Erdoğan'dan Yunanistan'a: Daha fazla ileri gidersen bedeli ağır olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'de konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- TEKNOFEST, 600 bin gencimizin yarıştığı bir şölene dönüştü. Etkinliğin gençlerimiz tarafından bu derece benimsenmesi gerçek anlamda bir zihni devrimdir.

- Bir fikrim var diyen gençlerin yurt dışına gitmeyi düşündüğü değil diğer ülkelerdeki gençlerin ülkemize akın ettiği bir teknoloji iklimi inşa etmeliyiz.

- Türkiye, şu anda büyümede ikinci sırada. Hani 'Çılgın Türkler' diyorlar ya, Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor.

- Nice teknolojiye dayalı atılımla gurur duymamızın sebebi, savaşa olan hevesimiz değil, ülkemizi güçlü tutma mecburiyetimizdir.

- Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma.

- (Yunanistan'a) Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz.

- Samsun'da ilk defa sizlerin takdirine sunulan Kızılelma insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde yön değiştirici hamle olarak görülmektedir.