Erdoğan'dan zincir marketlere mesaj

Tarım Kredi Kooperatifi, temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibariyle indirimli fiyat uygulamasına geçiyor. Çorum'da toplu açılış töreninde yeni uygulamaya değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40 üründe indirim yapılacağını belirterek, "Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" diye konuştu.

Erdoğan, "Küçükbaşta yüzde 20-25 indirim yaptık. Büyükbaş hayvanda da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe Tarım Kredi Kooperatifinde indirime gidiyoruz. Piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" dedi.

Çorum'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sungurlu OSB'de 6 milyarlık yatırımla barut, fişek, kapsül üretim tesisi kurulduğunu, 3 fabrikadan oluşan tesisin ilk etabı 2023 Mayıs ayında hizmete alınacağını bildirdi.

"Müjdeli haberler bekliyoruz"

Akdeniz ve Karadeniz'de yürütülen doğalgaz arama faaliyetlerine de değinen Erdoğan, "Arama sondaj faaliyetlerini artık kendi gemilerimizle yapıyoruz. Şu anda 4 tane sondaj gemimiz var. 6 gemimizle şu anda Akdeniz'de Karadeniz'de arama tarama çalışmalarını yapıyoruz. Doğalgazı çıkarttığımız andan itibaren bu ülke bambaşka olacak. Çok daha güçlü olacak. Halkımıza bunun yansıması da farklı olacak" dedi.

Salı günü dünyanın en ileri teknolojisine sahip Abdülhamid Han'ı mavi vatana yolcu ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Kendisinden müjdeli haberler bekliyoruz. İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyorum" diye konuştu.