Erdoğan’ı tehdit ettiği iddia edilen Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Türk Ceza Kanunu'nun 310'uncu maddesi uyarınca hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı hakkında tutuklama kararı çıktı. Bölükbaşı, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Bölükbaşı'nın paylaşımı tepki toplamıştı

Furkan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili yaptığı bir paylaşım üzerine savcılık harekete geçmişti.

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemler titizlikle devam etmektedir" denilmişti.

Adnan Menderes benzetmesi yaptı

Sosyal medya kullanıcısının 10 Kasım ile ilgili paylaşımını alıntılayan Bölükbaşı, "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu.