Erdoğan'ın adının geçtiği ilk haber! Bizim Anadolu müzayedeyle satışa çıkıyor! İşte istenen rakam...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam 53 yıl önce adının geçtiği haberi yayınlayan gazetede yarın satışa çıkıyor.

Çengelköy Müzayede, yayın yönetmenliğini sonraki dönemde siyaset sahnesinde adından söz ettirecek olan Yaşar Okuyan’ın yaptığı Bizim Anadolu Gazetesi’nin 17 Ocak 1972 tarihli nüshasını müzayedeye çıkaracak.

Gazetede Erdoğan’ın imam hatip lisesinde öğrenci olduğu yıllarda, 18 yaşındayken katıldığı münazara yarışmasına ilişkin bir haber yer alıyor.

“İSTANBUL İMAM HATİP OKUŞU FİKİR TARTIŞMASINDA GALİP GELDİ” başlığını taşıyan haberin altındaki imza ise Türkiye’nin çok yakından tanıdığı ve 26 Aralık 2023’te hayatını kaybeden siyasetçi Yaşar Okuyan’a ait.

Erdoğan’ın ilk haberi ne kadara satılacak?

Türkiye gazetesine konuşan müzayede koordinatörü Osman Nuri Boyacı, Erdoğan’ın bu gazete haberi öncesinde bir haberde yer almasının çok mümkün görünmedini ifade etti.

Boyacı, nüsha için henüz açılış fiyatı tespit etmediklerini ama gönüllerinden geçen rakamın en az 250 bin lira olduğunu söyledi.