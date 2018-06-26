Erdoğan'ın başkanlığındaki değerlendirme toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, yeni sisteme geçiş süreciyle ilgili yapılan değerlendirme toplantısı yaklaşık 6 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısı bitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde 12.15'te başlayan toplantı, yaklaşık 6 saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısına, Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bürokratlar katıldı.
Kaynak: AA