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Erdoğan'ın başkanlığındaki değerlendirme toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, yeni sisteme geçiş süreciyle ilgili yapılan değerlendirme toplantısı yaklaşık 6 saat sürdü.

Erdoğan'ın başkanlığındaki değerlendirme toplantısı sona erdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısı bitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde 12.15'te başlayan toplantı, yaklaşık 6 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısına, Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bürokratlar katıldı.

Kaynak: AA

Son dakika yeni sistem erdoğan

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