Erdoğan'ın Bursa programı iptal edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Guhem Uzay Havacılık Merkezi'nde Bursa Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılışı ve Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni ile Gökdere Meydanı'nda Bursa Kamu Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılacaktı.

Gökdere Meydanı'nda halkla buluşması planlanan Erdoğan'ın şehirdeki tüm programları ileri bir tarihe ertelendi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın Bursalı şehidin cenazesi ve T2 tramvay hattının açılışına katılacağı öğrenildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programının TOGG otomobil fabrikasının açılış günü 29 Ekim tarihine planlanabileceği kaydedildi.

AK Parti'den açıklama

Erdoğan'ın programının ileri bir tarihe alındığını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Cumhurbaşkanımızı biz Bursa’da büyük bir coşkuyla ağırlamak için birkaç haftadır çalışıyorduk. Tüm teşkilatlarımıza bu yoğun telaşeleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza layık olabilme adına, Bursa’da bir sevgi seli oluşturmaya çalışıyorduk. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ileri bir tarihe ertelenmesinin daha uygun olacağını belirtmişler. İnşallah biz en yakın zamanda Cumhurbaşkanımızı tekrardan Bursa’da ağırlamak için hazırlıklarımıza devam edeceğiz." dedi.

"Sadece T2 tramvay hattı hizmete alınacak"

Gürkan konuşmasına şu şekilde devam etti: "Bugün Cumhurbaşkanımızla birlikte Bursa’da 3 tane programımız vardı. Özel sektörün yapmış olduğu yatırımlarının açılışı, ardından T2 tramvay hattı faaliyete geçmiş olacaktı. En son olarak ise mitingle birlikte resmi kurumlarımızın açılışlarını gerçekleştirecektik. Ama bunların içerisinden sadece T2 tramvay hattını hizmete alacağız. Çünkü bu tarihe söz verdiğimiz için bunun açılışını gerçekleştireceğiz. Bursalılar bundan sonra kent meydanından terminale kadar T2 tramvay hattını kullanabilecek."