Erdoğan'ın kongre davetine YRP'den rest!

AK Parti'nin 23 Şubat Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi'ne Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokratik Sol Parti (DSP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), İYİ Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Saadet Partisi de davet edilmişti.

YRP daveti geri çevirdi

Büyük kongreye saatler kala, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç davete katılmayacaklarını açıkladı.

Erdoğan'ın davetine "Sandıkta kazanamadığınız belediyeleri masada kaptınız, helal olsun, hayırlı olsun demek için mi?" katılacaklarını söyleyen Kılıç, şöyle konuştu:

"8’inci Olağan Kongre davetiyesini gönderdikleri çarşamba günü bile TBMM grup toplantısında gece yarısı operasyonlarıyla partimizden koparılan 6 belediye başkanının yakasına AK Parti rozetleri bizzat sayın Erdoğan tarafından takılmıştır.

Bu durumda AK Parti Kongresine ne için katılacağız? Sandıkta kazanamadığınız belediyeleri masada kaptınız, helal olsun, hayırlı olsun demek için mi?

Yeniden Refah Partisi olarak biz siyasetin ikinci el pazarına düşmeyeceğiz, düşenlerle de yol yürümeyeceğiz. Biz Yeniden Refah Partisi camiası olarak milletin gözü önünde yaşanan milli irade gaspına karşı dürüst, ilkeli ve ahlaklı siyaset anlayışımızla adım adım iktidara yürümeye devam ediyoruz, devam edeceğiz.”

Erdoğan'ın mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise YRP'nin daveti geri çevirdiği sıralarda büyük kongreye ilişkin şu mesajı yayımlamıştı:

"Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal."