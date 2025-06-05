Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajı: 'Vatandaşlarımızın hayat standardını düşüren sorunlarla mücadele sürüyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, küresel piyasalardaki dalgalanmaların Türkiye'ye etkisini asgariye indirecek ekonomi politikalarını kararlılıkla uyguladıklarını kaydetti.

Erdoğan, makro ekonomik istikrar ve reform programının olumlu etkilerini enflasyon başta olmak üzere birçok alanda görüldüğünü de belirtti.

'Terörsüz Türkiye' vurgusu

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* (İstanbul'da ikinci kez gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmeleri) 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan toplantı, 4'üncü yılına giren kanlı savaşın bitirilmesi yönünde tarihi bir adım olmuştur.

* Bölgedeki tüm kardeş ülkelerin de destekleriyle Suriye, inanıyoruz ki kalıcı huzura kavuşacak, eski ihtişamlı günlerine yeniden dönecektir.

* (Terörsüz Türkiye) Milletimizin duası, siyaset kurumunun desteğiyle yakın zamanda yarım asırlık bir musibetten ülkemizi inşallah hep beraber kurtaracağız.

* Şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek, şehit yakınlarımız ve gazilerimizi incitecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz.

* Terörsüz Türkiye menziline suhuletle vardığımızda daha güçlü, çok daha müessir bir geleceği öyle inanıyorum ki hep birlikte kucaklayacağız.

Ana muhalefete 'bayramlaşma' göndermesi

* İç cephemizi güçlendirdiğimiz dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü ifade etmek isterim.

* Gerek Filistin'deki soykırımın durdurulması, gerekse Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın adil barışla neticelenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

* Tüm vatandaşlarımın, gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı ülkelerindeki her bir kardeşimin bayramını tebrik ediyorum.

'Ekonomi politikalarını kararlılıkla uyguluyoruz'

* Küresel piyasalardaki dalgalanmaların ülkemize etkisini asgariye indirecek ekonomi politikalarını kararlılıkla uyguluyoruz.

* Makro ekonomik istikrar ve reform programının olumlu etkilerini enflasyon başta olmak üzere birçok alanda görüyoruz.

* Hayat pahalılığı başta olmak üzere vatandaşlarımızın hayat standardını düşüren her türlü sorunla mücadelemiz sürüyor.

* Aynı şekilde asrın felaketinin açtığı yaraları süratle sarıyoruz. 201 bin konutumuzun anahtarını hak sahibi afedzadelerimize teslim ettik.

* Ekonomi dış politika ve güvenlik alanında attığımız adımları Terörsüz Türkiye sürecimizle daha muhkem bir zemine oturttuk.