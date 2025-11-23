Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni, erdoğanın öğretmeni, öğretmenler günü, liderlerin öğretmenleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'daki Piyalepaşa İlkokulu'ndan 1965'te, Fatih'teki bugün adını taşıyan Anadolu imam hatip lisesinden 1973'te mezun oldu. O dönemki adı İstanbul İmam Hatip Lisesi olan okulda, Erdoğan'ın sanat tarihi öğretmeni Semra Acar'dı. Şu an 82 yaşında olan Acar, Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı.

Acar, yatılı okuyan Erdoğan'ın başarılı ve farklı özelliklere sahip, okulunda iz bırakan bir öğrenci olduğunu dile getirdi. Erdoğan'ın okulda kendisinin mümessili olduğunu ve birçok ortak çalışmaya imza attıklarını söyleyen Acar, Erdoğan'ın liderlik özelliğinin o yıllarda da görüldüğünü söyledi.

"Bir farklılık vardı"

"İnsanlar lider olarak doğmuyorlar, bu sonradan da olmuyor ama Cumhurbaşkanı'mızda bir farklılık vardı. Hakikaten lider olarak doğmuş bir evlattı" diyen Acar, şunları kaydetti:

"Sınıfında da okulda da bütün öğretmen arkadaşlarımızın görüşü bu şekildeydi. Sınıf başkanıydı, spor yapıyordu. Teneffüslerde, fırsatını bulduğu an spor yapıyordu. Hitabeti müthiş, bir de münazara ve edebiyat kolu başkanıydı. Sık sık diğer okullarla münazaralar yapılırdı Erdoğan hep birinci gelirdi, okula kupalar, ödüller getirirdi.

50 sene sonra da unutmadı

Arkadaşlarıyla çok iyi geçiniyordu, öğretmenlerine çok büyük saygı gösteriyordu. 50 sene sonra dahi öğretmenlerini ahde vefayla Dolmabahçe Sarayı, Adile Sultan, daha farklı yerlerde defalarca ağırladı. Saygıda kusur etmeden hepimizi taltif etti, mutlu oldu, bizleri mutlu etti. Allah ondan razı olsun."

Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve konuşmalarını sürekli takip ettiğini, Erdoğan'ın öğretmeni olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.