"Erdoğan'ın sözleri Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişmiyor"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişmediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişmediğini belirtti.
Altun, "Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul'la alakalı Sayın Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır" ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım, "kazandık" açıklaması yaparken, Erdoğan, "Ankara'da ilçelerde AK Parti önde. Halkımız büyükşehiri verse de ilçeleri bize verdi. Buraya gelirken baktığım son anda İstanbul'da da ilçelerde biz öndeydik" diye konuşmuştu.