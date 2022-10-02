'Eren Abluka' operasyonu başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının başlatıldığını belirterek, "Kaval Dağları da şahit olsun, 29 Ekim 2023'te bu ülke sınırları içerisinde, bu kahramanlarımızın ortaya koymuş olduğu cesaret, bilgi, birikim, tecrübe ve hakikaten büyük bir muharebe gücü sağlayan bir anlayışla kırsalda tek bir terörist kalmayacak." dedi.

Bakan Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Şırnak'ta Kaval Dağı Bestler Dereler bölgesinde Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesinin açılışını gerçekleştirdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Soylu, Kaval Dağı Üs Bölgesinin bu bölgeyi kontrol altında tutmaya çalışan ve tam anlamıyla da bu bölgenin güvenliğini sağlamaya çalışan bir üst bölgesi olarak mayıs ayında yapılmaya başlandığını belirterek, "60 personelin kalacağı, operasyon merkezi olarak da değerlendirdiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla teröristlerin inlerine girmeyi terörle mücadelenin ana şiarı olarak değerlendirdiğimiz üst bölgelerimizden biri olarak tanımlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Soylu, her yıl operasyonları planlı bir şekilde gerçekleştirdiklerine işaret ederek, terörle mücadelenin karşı karşıya kalınan bir çatışma anından sonra başlatılmadığını, bu topraklardan tüm teröristler temizleninceye kadar devam ettirileceğini, terör neredeyse oraya kadar gidilerek terörün orada bertaraf edileceğini bildirdi.

Yıllarca terör örgütünün kullandığı alanları, ay yıldızlı bayraklarla donatacaklarını, bu mücadeleden bir an olsun çekinilmeyeceğini dile getiren Soylu, "Kahramanlarımızla, cesaretli gözü pek, gözü kara vatan evlatlarımızla bu mücadeleyi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Soylu, Kaval-Bestler Dereler, Gabar, Cudi ve Beytüşşebap'ta yaklaşık 40 terörist kaldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Buralarda binlerce teröristin sadece dağları ve kırsalı etki altına almadığı, şehirleri de ürküttüğü ve korkuttuğu, insan hayatını tedirgin ve tehdit ettiği, ticaret hayatını neredeyse felce uğrattığı, üniversite, okul ve eğitim hayatını esir ve teslim aldığı bir terörist varlığından bugün sayısı 40 teröriste kadar gelmiş oldu. Yani sınırlarımız içerisinde bulunan 120'nin altındaki teröristin üçte biri bu bölgede. Bu bölgeye yani Herekol, Gabar, Beytüşşebap ve Cudi'ye bu ehemmiyeti vermemizin ve burayı ağırlık merkezi yapmamızın en önemli sebeplerinden biri terör örgütünü aynen Tendürek, Amanoslar'daki gibi söküp atıp, bir daha buraya gelebilme imkanı ve fırsatı tanımamaktır."

"Kırsalda tek bir terörist kalmayacak"

"2022-2023 sonbahar kış dönemi Eren Abluka operasyonlarına başlıyoruz." diyen Soylu, dün itibarıyla jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularının yer aldığı 1600 personelden oluşan 125 timle ilk sonbahar, kış operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarına ilişkin Soylu, şöyle dedi:

"Kaval Dağları da şahit olsun 29 Ekim 2023'te bu ülke sınırları içerisinde, bu kahramanlarımızın ortaya koymuş olduğu cesaret, bilgi, birikim, tecrübe ve hakikaten büyük bir muharebe gücü sağlayan bir anlayışla sınırlarımızın içerisindeki kırsalda tek bir terörist kalmayacak. Tabi Meclis'teki teröristleri saymıyoruz. Ve özellikle 246 bölgede, 1 Ekim 2022, 15 Nisan 2023 tarihleri arasında toplam 8 bin 555 operasyon gerçekleşecek. Burada inşallah 15 Nisan'a vardığımızda terörist sayısı daha da azalmış, daha çok mağaralarına girilmiş, daha çok mühimmatları ele geçirilmiş şekilde bu dağlar tertemiz olacak. Bu dağlar bizimdir bu dağlar bu büyük milletindir. Bu dağlar kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin, hürriyetimizin, tam bağımsızlığımızın sembolüdür. Dün sabah başlayan 'Eren Abluka Sonbahar Kış Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonunda 2 terörist sarı torbaya girmiştir. Bu iki teröristin de kırsal yapılanmada olduğu, isimleri, kod isimleri hangi alanda terör faaliyetleri yürüttükleri arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiştir. Bu iki terörist ile makineli tüfek, 3 keskin nişancı tüfeği, piyade tüfeği, kaleşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, 7 el yapımı patlayıcı, 3 dürbün ve bunların sığındıklarını tespit ettiğimiz 8 sığınak, 3 bin 500 mühimmat ele geçirilmiştir."