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Eren Erdem hakkında tahliye kararı

CHP eski milletvekili Eren Erdem hakkında tahliye kararı verildi.

Eren Erdem hakkında tahliye kararı
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CHP eski milletvekili Eren Erdem hakkında tahliye kararı verildi.

4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Eren Erdem'in, infaz süresi göz önünde bulundurularak tahliye edileceği bildirildi.

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında 17-25 Aralık’ta yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan Eren Erdem’in, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmiş, dosyayı karara bağlayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Erdem’in tutuklanmasına karar vermişti. Erdem 29 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmıştı.

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