Eren Erdem hakkında tahliye kararı
CHP eski milletvekili Eren Erdem hakkında tahliye kararı verildi.
CHP eski milletvekili Eren Erdem hakkında tahliye kararı verildi.
4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Eren Erdem'in, infaz süresi göz önünde bulundurularak tahliye edileceği bildirildi.
Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında 17-25 Aralık’ta yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan Eren Erdem’in, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmiş, dosyayı karara bağlayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Erdem’in tutuklanmasına karar vermişti. Erdem 29 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmıştı.