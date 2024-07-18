Ergin Ataman Yunan takımını Avrupa şampiyonu yaptı, Yunanistan ailesine vize vermedi

A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos’un koçu Ergin Ataman da Avrupa Birliği'nin Türk vatandaşları için uyguladığı vize ambargosundan muzdarip.

TV100’de Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtlayan Ataman, vize probleminin kendisine dokunduğunu, ailesinin Yunanistan'a gelemediğini ifade etti.

"Onlarca mektup yazıyorsun, konsolosluğu arıyorsun" diyen Ataman, "Ben Ergin Ataman’ım ya, ona rağmen vize için sıraya giriyorlar bir ay, iki ay, üç ay bekliyorlar, gidenler ret yiyorlar. Bunun bir kıstasını yapmak bu kadar mı zor?" ifadesini kullandı.

Ataman şöyle devam etti: "Tabii ki gitmemesi gerekenler de var. Siyasi olarak yasaklı olanlar veya oraya gittikleri zaman, göç edip orada kalanlar. Ama bunu ayırmak bu kadar mı zor? Bu konulardan gerçekten çok rahatsızım. En güzel yaşadığım şeylerden bir tanesi Yunan takımında biz Euroleague maçına gidiyoruz deplasmana. Elimizde çantayla tık diye çıkıyoruz. Ne pasaport kontrolü var, ne başka bir şey var.”