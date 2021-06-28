Erhan Erol, DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı oldu
Gaziosmanpaşa eski Belediye Başkanı Dr. Erhan Erol, DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı görevine getirildi.
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1965 yılında İstanbul’da doğan Erol, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tamamladıktan Kütahya ve Bingöl’de yönetici hekimlik yaptı.
1993-1995 yılları arasında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Projesi İl Koordinatörü görevini üslendi.
2004 yılına kadar İstanbul Gaziosmanpaşa Sağlık Grup Başkanı olarak çalışan Erol, 2004-2014 yılları arasında AK Parti'den iki dönem seçilerek İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.
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