Erkan Baş, Cemal Enginyurt ve Utku Çakırözer hakkında dokunulmazlık dosyası
CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Enginyurt ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) üç milletvekili hakkında hazırlanan yeni dokunulmazlık dosyaları ulaştı. Meclis Başkanlığına 3 milletvekili hakkında 3 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Hazırlanan dosyalar; CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş’a ait.
Söz konusu üç fezleke, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından değerlendirilecek.