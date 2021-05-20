Erkek: Savcıların suç duyurusuna ihtiyacı yok

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, "Son derece vahim iddialarla karşı karşıyayız. Uluslararası uyuşturucu ticareti, cinayet iddiaları, mafya-iktidar-ticaret ilişkileri… Bunların mutlaka araştırılması, soruşturulması lazım. Millet adına… Millet adına bu yetkilerin kullanılması gerekir." açıklaması yaptı.

Erkek, şunları söyledi:

“Hukuk devletinden uzaklaştıkça mafya organizasyonlarına teslim olursunuz. Asıl sorunumuz, bugün yaşadığımız sistemde. Kuvvetler ayrılığı, hukuk devletini temelinden sarsan bu patronlu başkanlık sisteminde. TBMM, Araştırma Komisyonu, Soruşturma Komisyonu kuramıyor. Cumhuriyet Savcıları resen, kendiliğinden harekete geçemiyor. Neden? Çünkü tam bir keyfilik, hukuksuzluk hakim.

Cumhuriyet savcılarının ciddi iddialar karşısında soruşturma açması için bir suç duyurusuna, başvuruya ihtiyaç yok. Resen, kendiliğinden hareket etme yetkileri var. Son derece vahim iddialarla karşı karşıyayız. Uluslararası uyuşturucu ticareti, cinayet iddiaları, mafya-iktidar-ticaret ilişkileri… Bunların mutlaka araştırılması, soruşturulması lazım. Millet adına… Millet adına bu yetkilerin kullanılması gerekir. Onun için ‘değiştireceğiz’ diyoruz. Onun için ‘Demokratik hukuk devletini tesis edeceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi, bağımsız ve tarafsız yargıyı her birlikte kuracağız’ diyoruz.”