Erkekler de dul maaşı alabilecek mi? İşte yanıtı….

"Erkeklerin de dul maaşı alacağı" haberi medyada geniş yer buldu. Ancak, ilgili kanun gereği zaten eşi ölen erkeklerin dul maaşı alabildikleri ortaya çıktı.

Halk arasında ‘dul maaşı’ olarak bilinen ölüm aylığı sadece kadınlara ödenen bir para değil. Erkekler de ölen eşleri üzerinden ‘dul aylığı’ alıyor. Ayrıca erkek eşin çalışıyor veya emekli olması da aylık bağlanmasına engel olmuyor.

Kadınlarda olduğu gibi şartlar sağlanıyorsa erkeğe de ‘dul aylığı’ bağlanıyor. Erkeğin ikinci kez evlenmesi halinde ise ‘dul aylığı’ kesiliyor.

Başvuru şartları neler?

* Dul maaşı alabilmek için erkeklerin yeniden evlenmemiş olmaları gerekiyor. Aksi takdirde maaş kesiliyor.

* Vefat eden kişinin SGK'ya prim ödemesi yapmış olması veya emekli olması gerekiyor.

* Vefat eden kişinin ölüm aylığı bağlanması için gerekli sigorta prim gün sayısını tamamlamış olma şartı da aranıyor.

* Erkeklerin dul maaşı alabilmesi için genellikle belirli bir gelir seviyesinin altında olmaları şartı aranmıyor.

* Eğer vefat eden kişinin çocukları da varsa, maaş çocuklar arasında paylaştırılabiliyor.

Maaş nasıl hesaplanıyor?

Vefat eden eşin maaşının belirli bir yüzdesi kadar ödeme yapılıyor. Belirleyici, vefat eden eşin maaşı ve sigortalılık durumu oluyor.

Eşin hangi sigorta statüsünde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) çalıştığı, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi maaş tutarını etkiliyor.

Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu?

2025 yılında en düşük emekli maaşının 14.469 TL'ye çıkarılmasıyla, dul ve yetim maaşları da arttı.

Vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur emeklisiyse, yüzde 75 oranında dul maaşı alan kişi için taban maaş 10 bin 852 TL olacak.

Yüzde 50 oranında dul maaşı alan bir eşin maaşı ise 7 bin 234 TL,

Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan bir kişi için ise maaş 3 bin 617 TL olacak.

Vefat eden sigortalı Emekli Sandığı’ndan emekli ise, yüzde 75 dul maaşı için taban maaş 14 bin 713 TL, yüzde 50 dul maaşı için 9 bin 808 TL ve yüzde 25 yetim maaşı için ise 4 bin 904 TL olacak.

Başvuru nereye yapılıyor?

Dul maaşı almak isteyen erkekler, istenilen belgeleri tamamladıktan sonra en yakın SGK müdürlüğüne başvurarak süreci başlatabiliyor. Vefat eden eşin sigorta statüsü, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi detaylı olarak inceleniyor.