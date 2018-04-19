Erken seçim açıklaması, KKTC’deki yerel seçim tarihini etkiledi

19 Nisan 2018

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimin 24 Haziran'da yapılacağının açıklanmasının ardından üniversiteye giriş sınavının 1 Temmuz’a alınmasının KKTC’deki yerel seçim tarihini de etkilediğini belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman, haftalık olağan toplantısı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

Yaklaşık 1 saat süren kabulün ardından açıklamalarda bulunan Erhürman, yarın Ada'ya gelecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyareti öncesinde değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Erhürman, Türkiye’de açıklanan erken seçimde ikinci tur ihtimalinin de göz önünde bulundurularak yasal prosedür çerçevesinde, sınav tarihlerinde oynama olabileceğinden, gerekirse Türkiye'deki yetkililerle tekrar görüşeceklerini kaydetti.

Başbakan Erhürman, KKTC'de 1 Temmuz'da yapılması planlanan yerel seçim tarihinin, Türkiye'de üniversiteye giriş sınavının aynı güne alınması nedeniyle değiştirileceğini ifade ederek "Bizim 24 Haziran'a dönmemiz en makulüdür. Zaten 24’ünde sorun olduğu için temmuzu öngörmüştük ancak yasal meseleler ve hazırlıklar açısından da bunu yeniden Yüksek Mahkeme Başkanı ile görüşüp yasa değişikliğini gündeme getirilebiliriz." diye konuştu.

Kıbrıs müzakere sürecine değinen Erhürman, "Kıbrıs müzakerelerinde çok büyük bir değişimin için zemin görmüyorum." dedi.

Her şeye rağmen müzakerelerdeki yöntemlerin bundan öncekiler gibi olmayacağını belirten Erhürman, bu konuda Cumhurbaşkanının da kendilerinin de Türkiye’nin de açıklamalarının net olduğunu söyledi.

Erhürman, Kıbrıs müzakere sürecinin büyük olasılıkla Çavuşoğlu ile yarın yapılacak toplantıda da ele alınacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA