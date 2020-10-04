Ermenistan, Gence'yi vurdu

04 Ekim 2020

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan askeri gruplarının, Azerbaycan'daki şehir ve köylere yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Ermeni askeri gruplar, Gence şehrini, Karabağ’da ise Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Gence’ye yönelik saldırılar, Ermenistan topraklarından yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Ermeni askeri grupların Gence'ye saldırısında 1 sivil hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Ermenistan’ın sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları neticesinde bugüne kadar 22 kişi hayatını kaybederken, 74 kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu sivil kayıplarına ilişkin tüm sorumluluğun Ermenistan yönetiminde olduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan'a "Karabağ'da işgal ettiği bölgelerden derhal çekilme" çağrısı yapıldı.

Türkiye'den tepki

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Gence'ye yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan bakanlık, "Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz" açıklamasını yaptı.