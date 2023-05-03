Ermenistan uçaklarına hava sahası kapatıldı

Geçen günlerde Ermenistan'ın başkenti Erivan'da açılan Nemesis Anıtı Türkiye'nin sert tepkisine neden olmuştu.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu anıtın 1920'li yılların başlarında Osmanlı siyasi ve askeri liderlerinin yanısıra dönemin Azerbaycanlı yetkililerine ve hatta bazı Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşlarına karşı gerçekleştirilen suikastların faillerine ithaf edildiğine dikkat çekerek, anıtın açılışını "şiddetle kınadığını" duyurmuştu.

NTV'de bugün yer alan söyleşisinde Çavuşoğlu, "Güvenlik kurumlarından sonra en çok şehit vermiş bir kurumun, Dışişleri Bakanlığı'nın başındaki bakan olarak benim bunu kabul etmem mümkün değil... İyi niyetli olmadıklarını gösteriyorlar. Elim kolum bağlı kalacak değil. Ermenistan uçaklarına hava sahamızı kapattık. Eğer bunu devam ettirirlerse başka tedbirler de alırız" dedi ve ekledi:

"Bizim hava sahamızın üzerinden Avrupa'ya, diğer yerlere uçuyorlar. Bir tek Ermenistan Meclis Başkanı KEIPA toplantısı için Türkiye'ye gelecek ona izin verdik çünkü bu bir uluslararası toplantı, o bir istisnadır. Onun dışında VIP uçuşlar dahil uçuşlara izin vermeyeceğiz. Eğer devam ettirirlerse, bunu kaldırmazlarsa bu sefer ilave tedbirler de alacağız. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil."

Türk, Rus, Suriye Dışişleri Bakanları 10 Mayıs'ta görüşebilir

Öte yandan Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve Suriye Dışişleri Bakanları'nın 10 Mayıs'ta Moskova'da bir araya gelebileceğini söyledi.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcıları arasında Mart ortasında yapılması planlanan toplantı ertelenmiş, ülkelerin savunma başkanları Nisan ayında "yapıcı" görüşme gerçekleştirmişlerdi.