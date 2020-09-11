Ersan Şen kimdir? Twitter'da TT oldu

11 Eylül 2020

Ersan Şen, Habertürk TV'de katıldığı bir porgramda yaptığı açıklamaların ardından Twitter'da gündem oldu. Ceza hukuku alanında çalışan Ersan Şen'in konuşmaları ile TT olmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, Ersan Şen kimdir, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. İşte Ersan Şen hakkında merak edilenler...

Ersan Şen kimdir?

Ersan Şen, 16 Temmuz 1966 tarihinde Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çalış kasabasında dünyaya geldi. Çocukluğu Nevşehir'de geçen Ersan Şen, daha sonra ortaöğrenimi için İstanbul'a yerleşti. 1983 yılında İstanbul Kabataş Erkek Lisesinden mezun olan Şen, lisans eğitimini ise 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını ise 1989'da yine Marmara Üniversitesi'nde tamamladı.

Eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Ersan Şen, önce yardımcı doçent, 1998'de ise doçent oldu. 2004 yılında ise profesör ünvanını aldı.

Bir yandan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde akademik kariyerine devam eden Şen, aynı zamanda İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır.

Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku alanında akademik çalışmalar yapan Ersan Şen, bu alanda pek çok kitap, makale ve çeviri kaleme almıştır.