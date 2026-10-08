Ersoy: Filistin’e dayanışmamızı İstanbul’dan dünyaya duyurduk

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Ersoy, Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtılmasına ilişkin, "Dayanışmamızı İstanbul'dan tüm dünyaya bir kez daha duyurduk. Gazze'de yaşananları unutturmamak, Filistin halkının uğradığı zulme sessiz kalmamak insanlığın ortak sorumluluğudur." dedi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşananları unutturmamak, Filistin halkının uğradığı zulme sessiz kalmamak insanlığın ortak sorumluluğudur. Galata Kulesi'ne bu akşam Filistin bayrağını yansıtarak dayanışmamızı İstanbul'dan tüm dünyaya bir kez daha duyurduk. Filistinli çocukların güvenle yaşayacağı, ailelerin yurtlarından koparılmayacağı bir gelecek için Türkiye olarak barışın ve hakkaniyetin savunucusu olmayı sürdüreceğiz."