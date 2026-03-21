Ersoy’dan down sendromu farkındalık günü mesajı: Farklılıklar toplumsal zenginliğimizdir
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Down sendromlu bireylerin toplumsal hayatın her alanında eşit ve aktif şekilde yer almasının en temel sorumluluklardan biri olduğunu belirtti.
Bakan Ersoy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği ve kapsayıcılığın güçlendiği bir toplumsal yapının inşası için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Bu alandaki farkındalığın artırılmasına önem verdiklerini vurgulayan Ersoy, Down sendromlu bireylerin toplumsal yaşama katılımının desteklenmesinin, birlikte yaşama kültürünün güçlenmesine katkı sağladığını kaydetti.
Ersoy, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nün anlayışın, duyarlılığın ve toplumsal dayanışmanın artmasına vesile olmasını temenni etti.
Down sendromlu bireylerin toplumsal hayatın her alanında eşit ve aktif bir şekilde yer alması en temel sorumluluklarımızdan biridir.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) March 21, 2026
Farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, kapsayıcılığın güçlendiği bir toplumsal yapının inşası için çalışıyor; bu alandaki farkındalığın…