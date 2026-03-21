Ersoy’dan down sendromu farkındalık günü mesajı: Farklılıklar toplumsal zenginliğimizdir

Bakan Ersoy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği ve kapsayıcılığın güçlendiği bir toplumsal yapının inşası için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bu alandaki farkındalığın artırılmasına önem verdiklerini vurgulayan Ersoy, Down sendromlu bireylerin toplumsal yaşama katılımının desteklenmesinin, birlikte yaşama kültürünün güçlenmesine katkı sağladığını kaydetti.

Ersoy, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nün anlayışın, duyarlılığın ve toplumsal dayanışmanın artmasına vesile olmasını temenni etti.