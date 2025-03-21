Ertan Yıldız kimdir? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız neden gözaltına alındı?

İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız gözaltına alındı.

Ertan Yıldız'ın gözaltına alınmasının ardından kim olduğu merak ediliyor.

İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız kimdir? Hakkında neler biliniyor? Ertan Yıldız kaç yaşında? Neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

Ertan Yıldız hakkında neler biliniyor?

1970 yılında dünyaya gelen Ertan Yıldız, 1991’de İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri mühendisliği bölümünü tamamladı.

Ardından aynı üniversitede mühendislik yönetimi yüksek lisansını tamamlayarak yüksek mühendis unvanını aldı.

Yıldız, mezun olduktan sonra beş yıl boyunca finans sektöründe çalıştı. Ardından, özel sektörde sanayi şirketlerinde yaklaşık 22 yıl boyunca şirket ortaklıkları ve üst düzey yöneticilik yaptı. Ertan Yıldız, bu süreçte birçok önemli projeye imza attı, yönetimi altındaki şirketler ISO listelerinde yer aldı.

Ertan Yıldız, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından danışman olarak atandı. Evli ve iki çocuğu olan Ertan Yıldız, iyi derecede ingilizce biliniyor.

Yıldız, İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı.