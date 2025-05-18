Ertan Yıldız’a cezaevinde baskı iddiasına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız’a yönelik cezaevinde baskı yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattığını duyurdu.

Başsavcılık, Yıldız’a söz konusu ifadenin baskı ile alındığına ilişkin basın açıklaması imzalattırılmaya çalışıldığını savundu.

Ertan Yıldız'a cezaevinde baskı iddiası

Açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan'ın yönlendirmesiyle, Yıldız ile herhangi bir vekâlet ilişkisi bulunmayan avukatların Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiği ve burada Yıldız’a “etkin pişmanlık içeren ifadeyi baskı altında verdiğine dair” bir basın açıklaması imzalatmaya çalışıldığı öne sürüldü.

Yıldız ve ailesinin tehdit edildiğine dair ihbarlar da yapıldığını idda eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu gelişmelerin ardından söz konusu iddialarla ilgili re’sen soruşturma başlattığını duyurdu.

Ne olmuştu?

21 Mart’ta gözaltına alınıp tutuklanan Ertan Yıldız, etkin pişmanlıktan yararlanmak için dilekçe vermiş ancak savcılık, ifadesini yeterli bulmayarak talebi reddetmişti.

Yıldız'ın, rüşvet iddialarına yönelik “duydum”, “tahmin ediyorum”, “düşünüyorum" gibi ifadeler kullandığı iddia edilmişti.